Juventus in difficoltà, confronto con Allegri: decisione presa

La Juventus ha perso l’ultima partita contro il Sassuolo giocando malissimo: alla Continassa c’è stato un confronto diretto con Allegri.

I bianconeri sono reduci da una partita pessima al Mapei Stadium e ora si cerca una ripresa immediata contro il Lecce, che tra l’altro precede i bianconeri in classifica. Un vero e proprio scontro diretto di inizio stagione che nasconde comunque delle insidie importanti, visto come gioca la squadra di Baroni e le difficoltà che può portare alla squadra di Allegri.

Il 4-2 contro il Sassuolo non è stato digerito da nessuno alla Continassa e c’è stato un confronto importante con mister Allegri per tracciare la strada veso il futuro.

Juventus sconfitta, Allegri in difficoltà: cosa succede

La sconfitta della Juventus è arrivata nel momento migliore dei bianconeri. I risultati delle prime giornate avevano fatto subito pensare ad una Juve nuova, senza troppe sbavature e pronta a lottare per grandissimi obiettivi. Ma le difficoltà ci sono eccome e certamente non possono essere nascoste.

Lo stesso Massimiliano Allegri è sembrato in difficoltà nella partita contro il Sassuolo. La squadra per lunghi tratti è sembrata spenta e senza stimoli, quasi incapace di reagire agli stimoli che arrivavano dalla panchina e dagli avversari.

Il ko della Juve pone di nuovo in cattiva luce Allegri rispetto ai tifosi della Juventus. C’è anche chi vorrebbe il suo esonero e un cambio radicale.

Confronto alla Continassa: Giuntoli incontra Allegri e la squadra

La sconfitta della Juventus ha acceso la spia d’allarme nella società bianconera. Le difficoltà che stanno maturando in questo ultimo periodo devono immediatamente rientrare per continuare a lavorare sugli obiettivi prefissati a inizio stagione.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, già nella giornata di ieri c’è stato un confronto diretto tra Cristiano Giuntoli e Massimiliano Allegri. Il direttore sportivo è arrivato alla Continassa per fare da “psicologo” e provare a capire se c’è qualcosa che non va nell’ambiente bianconero.

Successivamente ci sono stati colloqui individuali con i calciatori che sono stati visti più in difficoltà. Nessuno è a rischio ma si è voluto sedare sin dal principio qualche “mal di pancia” che potrebbe essere preoccupante.

Allegri non è a rischio alla Juventus: la decisione

Il confronto Giuntoli Allegri è stato decisivo solo per ristabilire la fiducia nell’allenatore e nelle scelte da fare sin da subito per tornare a vincere. Allegri non è a rischio esonero ma è chiamato a vincere subito la prossima partita.

La volontà della Juventus è molto chiara: bisogna tornare in Champions League dalla porta principale e lo si vuole fare con Max Allegri in panchina. Il futuro si scrive già contro il Lecce: vincere per scacciare tutti i fantasmi che ogni tanto tornano a far visita ai bianconeri.