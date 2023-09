Allarme totale: faccia a faccia con il presidente, squadra in ritiro

La Serie A sta vedendo alcune big in difficoltà e il presidente ha voluto spedire tutta la squadra in ritiro dopo il faccia a faccia.

Il campionato è iniziato nel caos per molte squadre perché non sono riuscite a perseguire gli obiettivi che si erano prefissati qualche settimana fa. La situazione si sta facendo sempre più complicata e si vuole porre rimedio nell’immediato. I tifosi sono furiosi, avrebbero voluto un inizio diverso, considerando anche la scorsa stagione.

Il presidente è convinto di aver costruito una squdra all’altezza della situazione e sta cercando di far cambiare metodo all’allenatore per tornare a vincere immediatamente.

Serie A, caos presidente – allenatore: faccia a faccia

La Serie A è giunta già alla quinta giornata e ci sono già molti problemi da risolvere per tante big. Le squadre non hanno iniziato nel migliore dei modi la stagione e gli obiettivi prefissati a inizio stagione rischiano di essere subito messi in discussione.

Così come rischia di essere messa in discussione la permanenza e la tranquillità dell’allenatore sulla panchina. I tifosi certamente non si aspettavano queste difficoltà e ora chiedono miglioramenti e chiarezza alla società.

C’è stato un faccia a faccia chiarificatore tra presidente e allenatore che ha portato alle prime conseguenze negative per la squadra.

Lazio, confronto Sarri Lotito: la squadra va in ritiro

Maurizio Sarri non riesce più a far vincere la Lazio. Una sola vittoria in cinque partite di Serie A, contro il “suo” Napoli, è troppo poco per puntare agli obiettivi che Claudio Lotito e tutta la tifoseria si erano prefissati nel mese di luglio. Ora è proprio l’allenatore l’indiziato principale a trovare una soluzione a questa problematica.

Secondo quanto riferisce Il Messaggero, c’è stato un faccia a faccia tra Lotito e Sarri nella giornata di ieri. Il presidente dei biancocelesti non ha per niente gradito le scelte del mister e soprattutto i risultati maturati nell’ultimo periodo.

La decisione è stata presa e la squadra andrà in ritiro. La Lazio deve ritrovare serenità e tranquillità e ci sono tanti problemi da risolvere che vanno gestiti tutti insieme a Formello.

Accuse a Sarri, Lotito tuona: “Dovevi mettere Castellanos”

Il confronto tra Sarri e Lotito non è stato gestito solo sulle difficoltà della squadra ma anche sui calciatori utilizzati nell’ultimo periodo. Il quotidiano romano racconta di un Lotito furioso per l’assenza di Castellanos in campo. E ha chiesto al suo allenatore di schierarlo di più, difendendo anche l’investimento.

L’aria tra Lotito e Sarri è tutt’altro che tranquilla e non sono da escludere ulteriori ribaltoni nelle prossime settimane nel caso in cui la squadra continui a non rispondere agli input dell’allenatore, del presidente e di tutto l’ambiente.