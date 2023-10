Può saltare il derby, occhio a quelle che sono le condizioni del titolarissimo della Juventus che preoccupa Max Allegri.

Il calciatore ha chiesto il cambio nell’immediato, destando non poche preoccupazioni al suo allenatore e all’intero ambiente bianconero. In vista c’è la sfida contro il Torino e, in una settimana dove la Juventus può riposare a causa della mancata partecipazione alle coppe d’Europa, il calciatore spera di esserci considerando la sua voglia di incidere in una partita come questa.

Ad una settimana circa dal derby di Torino, la Juventus potrebbe perdere il giocatore, dopo quanto già vissuto non solo con Pogba – coinvolto nella situazione legata all’antidoping -, ma anche con Vlahovic e Milik che hanno saltato questo penultimo match prima della sosta per le Nazionali, contro l’Atalanta.

Infortunio Juventus: le condizioni dopo l’Atalanta

Non ha terminato il match con l’Atalanta, chiedendo il cambio quando mancavano più o meno una ventina di minuti dalla fine della sfida contro la Dea.

Juventus-Atalanta ha visto protagonista il calciatore dei bianconeri che, sulla parte finale del match ha sentito tirare il muscolo e ha immediatamente chiesto la sostituzione.

Cambio arrivato nell’immediato, con Allegri che non ha voluto rischiare sull’infortunio di Gleison Bremer, calciatore che da ex difensore del Torino, vorrebbe giocare il derby sentitissimo in Piemonte, della prossima settimana.

Juventus, infortunio Bremer: problema muscolare

Il problema è di natura muscolare e, a mandare in apprensione Massimiliano Allegri e la Juventus, è il fatto che Bremer abbia sentito di tirare il flessore destro, dovendo ora accertare le sue condizioni.

La speranza dei bianconeri è di averlo a disposizione per la sfida contro il Torino, ma in difesa potrebbero vedersi Danilo, Gatti e Rugani, qualora non dovesse farcela il difensore brasiliano. La speranza è che non sia niente di grave, ma nella giornata di domani si saprà sicuramente di più dopo le prime sensazioni che si hanno avuto in campo a Bergamo.

Juventus, aggiornamenti sull’infortunio di Bremer

Direttamente da DAZN, aggiornando sulle condizioni di Bremer, fanno sapere i colleghi a bordocampo che Bremer avrebbe detto a Massimiliano Allegri: “Penso siano crampi, Mister”. È chiaro che tutto verrà confermato o meno dagli esami strumentali che la Juventus dovrebbe far sostenere al calciatore brasiliano. Condizioni dunque che sono da valutare, ma che potrebbero anticipare i suoi tempi di recupero, lavorando questa settimana alla Continassa.