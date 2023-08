Juventus, un titolare KO: Allegri stravolge la formazione

Dopo la convince vittoria contro l’Udinese alla prima di campionato, la Juventus si ritrova ora a dover affrontare i primi problemi seri della sua stagione. Nel corso della conferenza stampa di oggi alla vigilai della sfida contro il Bologna, Massimiliano Allegri ha infatti annunciato il forfait di un titolare, che dunque non prenderà parte alla sfida dello Stadium.

Per lo juventino si tratta di un infortunio non particolarmente serio, ma che verrà comunque valutato nel corso delle prossime ore dallo staff medico giusto per avere un quadro completo della situazione.

A fronte di questo, dunque, dalle parti della Continassa circola voce che Allegri possa completamente stravolgere la sua formazione titolare in vista della sfida di domani contro il Bologna, scenario confermato alla fine da lui stesso in conferenza stampa con delle dichiarazioni abbastanza esplicite.

Juventus, un titolare va KO: salta il Bologna

Brutte notizie arrivano per la Juventus alla vigilia della sfida dell’Allianz Stadium contro il Bologna. A 24 ore dal fischio d’inizio Massimiliano Allegri si è infatti presentato in conferenza stampa annunciando il forfait di uno dei suoi titolari, che difatti lo costringerà a stravolgere nuovamente la sua formazione.

Stando infatti a quanto riferito dal tecnico bianconero, Wojciech Szczesny salterà il Bologna a causa di un infortunio che comunque non starebbe destando preoccupazione nello staff medico bianconero. Allegri nello specifico ha parlato di “botta presa durante la partitella” per l’estremo difensore polacco, che nell’undici titolare verrà sostituto da Mattia Perin.

Oltre alla porta, l’allenatore della Juventus potrebbe apportare qualche modifica anche in altre zone del campo rispetto all’esordio della Dacia Arena contro l’Udinese. In conferenza stampa Allegri ha infatti detto: “Chi scenderà in campo domani da titolare? Ho qualche dubbio, uno a metà campo e uno sugli esterni. Al momento devo ancora decidere, lo farò domani mattina”.

La Juve perde Szczesny ma recupera Pogba: annuncio di Allegri

La Juventus perde Szczesny per la sfida di domani contro il Bologna, ma si consola perché fra i convocati rientra anche -finalmente- Paul Pogba. A confermarlo è stato lo stesso Allegri che, in conferenza stampa, ha così parlato del recupero del centrocampista francese dall’ennesimo infortunio muscolare.

“Paul? Finalmente sta bene, sarà a completa disposizione nostra domani contro il Bologna. In settimana mi ha dato ottime risposte a livello fisico, soprattutto mercoledì quando ha fatto un ottimo test di allenamento molto intenso”.

Juventus: Allegri fa il punto anche su Moise Kean

Oltre a quanto già detto, in conferenza stampa Massimiliano Allegri ha anche fatto il punto sulla questione relativa al futuro di Moise Kean, al centro di questioni di mercato e comportamentali nel corso degli ultimi giorni.

L’allenatore della Juventus ha infatti detto: “Kean? Mai stato fuori rosa, semplicemente è venuto una volta in ritardo e poi ha avuto una ricaduta su un vecchio problema. Domani sarà a disposizione. Se andrà via? Penso rimarremo così”.