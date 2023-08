Calciomercato Serie A, il mister l’ha fatto fuori: addio confermato

Anche in questi ultimi giorni il calciomercato di Serie A continua a regalare sorprese inaspettate ai tifosi. Il mister, infatti, ha deciso di fare fuori uno dei suoi migliori giocatori, condannandolo in pratica all’addio.

Nessuno solo fino a qualche mese fa lo avrebbe mai detto, eppure una posizione precisa è stata presa da parte della società e dello staff tecnico nei confronti del giocatore. Dopo qualche mal di pancia di troppo, la pazienza pare essere finita, ed ora il ragazzo ha da che trovarsi una nuova sistemazione in questo calciomercato per evitare di rimanere rilegato in tribuna per il resto della stagione.

Addio confermato, indizio dalla lista dei convocati: il mister ha scelto

Importanti novità arrivano in merito al futuro del giocatore in questo calciomercato, che a quanto pare sarebbe sempre più vicino ad intraprendere una nuova esperienza in Serie A dopo aver manifestato a più riprese la sua volontà di voler andare via.

In un primo momento il club si è immediatamente opposto alle richieste del ragazzo, che solo fino a qualche mese fa era uno dei punti cardini del progetto tecnico dell’allenatore, ma trattenere in rosa qualcuno di scontento rischia di avere ripercussioni importanti sia sulla valutazione del giocatore stesso, che non renderebbe come suo solito perché non motivato, ma anche all’interno dello spogliatoio. Per questo motivo la dirigenza avrebbe deciso di accogliere le richieste del suo tesserato mettendolo in vendita in questo calciomercato, come confermato anche dall’importante decisione presa dal mister in vista della prossima giornata di campionato.

Quasi a sorpresa, infatti, l’allenatore ha deciso di escludere il giocatore dalla lista dei convocati per la sfida di domani di Serie A, conseguenza comunque inevitabile a quanto starebbe succedendo in questi ultimi giorni di calciomercato. E’ dunque una mera questione di tempo, ma cosa scontata che da qui al prossimo 30 di agosto si consumerà l’addio di Musa Barrow al Bologna.

Barrow spinge per andare via da Bologna, Motta non lo convoca: le ultime

Musa Barrow spinge per andare via dal Bologna in questo calciomercato. Una scelta discutibile e che ha dato e non poco fastidio a Thiago Motta, che comunque è stato consolato con gli arrivi di Ndoye e Karlsson.

A questo punto potremmo dunque dire che è mera questione di giorni prima che si consumi l’addio di Barrow al Bologna. Sull’ex Atalanta c’è da tempo il forte interesse del Torino, che definita la cessione di Verdi al Como potrebbe affondare il colpo decisivo sull’attaccante gambiano negli ultimi giorni di calciomercato. Occhio però alla concorrenza.

Non solo Torino: Barrow piace anche all’estero

Il Torino non è l’unica opzione in questo calciomercato per Musa Barrow. Stando a Gianluca Di Marzio, infatti, sull’attaccante del Bologna nel corso delle ultime settimane si sarebbe registrato l’interesse anche di alcuni club dell’Arabia Saudita.

Ci sono quindi più possibilità sul tavolo per Barrow, che nei prossimi giorni è chiamato a prendere una decisione definitiva per il proseguo della sua carriera.