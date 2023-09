Juventus, nuovo caso Pogba: la decisione di Giuntoli spiazza tutti

Quale sarà il futuro di Paul Pogba alla Juventus? La decisione di Giuntoli sorprende tutti.

Alla Juventus c’è un nuovo caso Pogba: l’avventura 2.0 del francese non sta dando soddisfazioni. Il suo ingaggio pesa e non poco sui conti del club che sta lavorando per sbloccare la situazione. Ecco la mossa di Giuntoli che è in contatto con il calciatore e il suo entourage per risolvere questa delicata questione.

Le condizioni fisiche non proprie ottimali di Pogba, uscito dolorante da Empoli per un colpo subito, hanno aperto un nuovo dibattito all’interno della Juventus: ecco la decisione di Giuntoli che ha ricevuto l’incarico dalla società per sistemare questa vicenda. C’è un piano chiaro e preciso della dirigenza riguardo il futuro di Paul a Torino.

Calciomercato Juventus: mossa a sorpresa di Giuntoli su Pogba

Il campionato s’è fermato ma alla Continassa prosegue il lavoro di campo e non solo. Anche negli uffici c’è tanto da fare. Lo sa bene Cristiano Giuntoli che entro fine anno dovrà chiudere alcuni accordi.

Insieme a Manna, è in contatto con gli agenti per pianificare i nuovi rinnovi e adeguamenti di contratto. Entro il 2023 la Juve proverà a rinnovare i contratti di Rabiot, Vlahovic e Chiesa. A Szczesny, invece, verrà chiesto di rinnovare fino al 2026 e spalmare il suo ingaggio da 7 milioni netti a stagione. Ma il caso più spinoso è quello di Pogba.

C’è una missione urgente da risolvere: bisogna abbassare lo stipendio di Pogba alla Juventus. Un lavoro arduo ma non impossibile. Giuntoli e Manna sono in contatto costante con l’entourage del calciatore, che in questa pausa è rimasto a Torino per curarsi e recuperare dopo il recente infortunio muscolare che l’ha tenuto fuori anche dalle convocazioni con la Francia. La situazione non è semplice, il giocatore dallo scorso anno ha giocato solo dieci spezzoni di gara con la maglia della Juventus.

Numeri al di sotto delle aspettative, anche dello stesso Allegri che all’epoca spinse per il ritorno di Paul alla Juventus. L’affare è stato un vero e proprio flop, considerando anche il maxi ingaggio percepito in bianconero dal giocatore. Ecco perché la società ha dato mandato a Giuntoli di risolvere la situazione e trovare un’intesa con Pogba per rendere più sostenibile il suo ingaggio.

Stipendi Pogba Juventus: Giuntoli cerca lo sconto

Come riportato dal Corriere di Torino, è previsto un incontro tra Giuntoli e l’agente di Paul Pogba Rafaela Pimenta. La Juventus vuole ridiscutere dei termini del contratto e trovare un’intesa per abbassare lo stipendio del francese. Quanto guadagna Pogba alla Juventus? 8 milioni di euro all’anno più due di bonus. L’idea è diminuire la parte fissa dello stipendio di Pogba (da 8 a 6) aggiungendo più bonus sul numero presenze.