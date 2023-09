Calciomercato: il Milan cambia obiettivo: ecco cosa sta succedendo

Grandi manovre in casa Milan: svelato il piano per il prossimo calciomercato, adesso l’obiettivo dei rossoneri è un altro.

L’avvio di stagione positivo conferma l’ottimo lavoro della società che, al netto della cessione di Tonali al Newcastle, ha saputo migliorare e rinforzare nel modo giusto l’organico a disposizione di Stefano Pioli. Le sorprese non finiscono qui: sono previsti, nei prossimi mesi, nuovi investimenti che porteranno il Milan ad essere sempre più competitivo. Ecco tutti i dettagli relativi al prossimo obiettivo del club che ha già in mente quale giocatore prendere per migliorare la squadra.

Il Milan ha un piano preciso per la prossima campagna acquisti che si aprirà nel 2024. I dirigenti, che sono stati bravi a gestire i fondi messi a disposizione dalla società per questo calciomercato, adesso dovranno lavorare per prendere nuovi obiettivi.

Calciomercato Milan: nuove direttive della società

E’ l’edizione odierna di Tuttosport a fare il punto della situazione sul prossimo calciomercato Milan: la dirigenza ha già un in mente una strategia per il 2024 che dovrà portare il club a lottare per i vertici della classifica di Serie A.

Sono previsti una serie di investimenti, anche in base a eventuali cessioni sulla scia di quanto accaduto questa estate con Tonali al Newcastle, incassi extralarge che potrà favorire l’arrivo di grandi campioni. Ecco perché i tifosi non dovranno più sorprendersi se dovessero uscire fuori notizie o indiscrezioni di calciomercato riguardo gli addii di alcuni calciatori.

Ad oggi, guardando la rosa, il Milan ha bisogno di un vice Theo Hernandez: nel mirino c’è Juan Miranda del Betis Siviglia e Alfonso Pedraza del Villarreal, club con il quale il Milan ha un canale preferenziale considerando le due operazioni Chukwueze in entrata e Gabbia in uscita.

Pedraza al Milan, ecco tutti i dettagli

Proseguono i dialoghi con il sottomarino giallo che potrebbe offrire al Milan Pedraza: il laterale mancino è l’uomo giusto per la difesa dei rossoneri. Il Villarreal non ha chiuso all’ipotesi dell’addio, con il giocatore che in passato è stato nel mirino anche di altre società italiane come Inter e Juventus. I buoni rapporti tra i due club, potrebbe favorire l’arrivo al Milan di Pedraza: quest’affare potrebbe concretizzarsi già nella prossima sessione di gennaio 2024 o al limite potrà essere impostata per quella data e completata la prossima estate.