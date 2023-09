Attento Napoli, così ti soffiano 3 big: una situazione difficilissima

Il Napoli si gode i suoi fuoriclasse ma ci sono diversi problemi che incombono sulla testa di De Laurentiis. Bisogna fare attenzione soprattutto ad un aspetto

Il campionato va in pausa ma il mercato non si ferma mai. Anche e soprattutto il mercato “interno”, che è stato quello più movimentato per il Napoli quest’estate.

Le tante voci di addio di diversi senatori, la successiva riconferma di diversi di essi con l’unica cessione, dolorosa e inevitabile, di Kim Min Jae, che aveva una clausola che il Bayern Monaco ha puntualmente pagato.

Ma ora, chiusa la sessione di (pochi) acquisti, inevitabilmente in casa Napoli tengono banco i rinnovi, su tutti quello di Victor Osimhen, arenato ormai da diverse settimane sui famosi dettagli. Nel caso del numero 9 azzurro il problema riguarda i diritti di immagine e dell’entità della clausola rescissoria.

Parti sempre vicine ma mai vicinissime ma intanto, in attesa della firma, Victor si gode la nomination al Pallone d’Oro e con grande self-confidence, in un’intervista rilasciata ad una testata nigeriana, ci spiega che questo è solo l’inizio e che il meglio deve ancora venire. Ce lo auguriamo di certo per lui.

Problemi anche per il rinnovo di Kvara e Zielinski: la situazione

Nomination, quella al Pallone d’Oro, che l’attaccante nigeriano condivide con Kvicha Kvaratskhelia, il meno ricco di tutti i candidati al premio individuale più importante del calcio mondiale con il suo milione e 200 mila euro a stagione, uno dei più bassi anche fra le fila dello stesso Napoli.

Nei giorni scorsi il rinnovo di Kvara invece si è tinto di giallo: filtrano malumori da parte dell’entourage, il Napoli risponde con l’ennesimo comunicato infuocato contro la stampa che suscita l’indignazione dell’Ordine dei Giornalisti il quale a sua volta esce con un comunicato per condannare i comportamenti del club.

Motivo dell’uscita infelice di De Laurentiis: ribadire che il calciatore il contratto ce l’ha e dura altri 4 anni. Posizione alla fine confermata anche dal suo agente Mamuka Jugeli che parla di “rapporto fantastico” col Napoli e dichiara pubblicamente che Kvaratskhelia è contento del contratto attuale.

Last but not least, l’ormai storico Piotr Zielinski. Il polacco a Napoli sta talmente bene da aver rifiutato un’offerta molto importante dall’Arabia Saudita, pur non avendo ancora in pugno il rinnovo con il Napoli. Pare che il centrocampista polacco sia disposto anche ad accettare una proposta al ribasso (adesso è fra i più pagati della rosa, ndr) pur di proseguire in maglia azzurra.

Un atteggiamento che a De Laurentiis piace e che sicuramente pagherà con un bel rinnovo, intanto al momento risultano problematiche di commissioni con l’agente di Zielinski mentre per il resto è tutto definito. Manca solo la firma, come si dice in questi casi: speriamo non si debba aspettare ancora molto per averla.