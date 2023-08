Juventus: pubalgia Vlahovic, l’allenatore racconta il problema serio

E’ iniziata la nuova stagione della Juventus con un netto 0-3 da parte del club bianconero sul campo dell’Udinese. A segno i leader Chiesa, Vlahovic e Rabiot.

La squadra di Allegri è scesa in campo e da protagonista ha affrontato subito con un atteggiamento diverso una buona squadra per provare a mettere in chiaro le cose per questa nuova stagione che è iniziata.

Intanto, ci sono degli aggiornamenti importanti che riguardano il problema che ha tenuto banco tutto lo scorso anno il club bianconero con uno dei problemi principali che è stato quello degli infortuni che hanno accusato i giocatori della Juve.

Juventus: problemi pubalgia per Vlahovic

Uno dei perni fondamentali della Juventus di Allegri è senza dubbio Dusan Vlahovic che è considerato uno dei top player della squadra bianconera. Arrivato a gennaio 2021 per circa 80 milioni di euro ha però deluso le aspettative rispetto quanto ci si immaginava. Perché il giocatore non ha avuto una media gol come accaduto alla Fiorentina e allo stesso tempo ci sono stati anche altri problemi che riguardano la condizione fisica del giocatore che ha accusato diversi infortuni brutti.

Uno di questi è stato un brutto infortunio per Vlahovic il caso della pubalgia che gli ha compromesso la crescita in generale, ma in particolare in maglia bianconera con tanti stop e poche prestazioni di alto livello. Per questo motivo si è parlato molto anche di calciomercato, perché la Juventus e Allegri hanno pensato seriamente per un momento di metterlo in vendita.

Ora l’intenzione è quella di provare a tirare fuori il meglio da Dusan Vlahovic che ha subito esordito con un gol alla prima giornata e la doppietta che non è arrivata soltanto a causa del Var che ha annullato la rete. Intanto, c’è uno storico allenatore che racconta quello che potrebbe essere accaduto al giovane bomber serbo.

Juve: pubalgia Vlahovic, le parole di Galeone

Lo storico ex allenatore Giovanni Galeone ha voluto rispondere ad alcune domande sulla possibile forma fisica di Vlahovic con la Juve e il suo mancare in partite importanti in particolar modo mentalmente.

Ai microfoni di Radio Sportiva. “L’ho visto prima della partita, ci siamo sentiti lunedì. Ha fiducia in Chiesa, io continuo a insistere che la soluzione ideale sarebbe quella di Berardi: darebbe grandi soluzioni offensive alla Juventus, oltre a far gol sa muoversi. Darebbe tante possibilità in più, potrebbe giocare coi tre davanti con Chiesa e coi quattro centrocampisti”.

Juventus: Vlahovic vuole il riscatto

Una situazione particolare per il giocatore che lo scorso anno non è riuscito a dare il meglio in nessun modo. Infatti, il vero problema di Vlahovic è stata la pubalgia che ora inizia a diventare un problema serio se dovesse continuare.