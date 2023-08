Verratti in Serie A: c’è l’accordo col PSG

Il calciomercato di Serie A si sblocca con le ultimissime che riguardano il futuro di Marco Verratti che ha deciso di cambiare aria e lasciare il Paris Saint Germain.

Ci sono delle novità molto importanti che riguardano il futuro del giocatore italiano che ormai ha superato i 30 anni e pensa ad una nuova sfida in vista del futuro.

Pronto un cambiamento in vista delle prossime settimane, perché c’è ancora tempo per il giocatore per lasciare il PSG e firmare con la sua nuova squadra che sta facendo pressing per prenderlo.

Calciomercato: Verratti lascia il PSG

Arrivano notizie di mercato che riguardano il futuro del giocatore italiano che è pronto ad iniziare la nuova avventura con un nuovo club che potrebbe permettergli di avviare una nuova parte di carriera per ottenere ancora dei risultati importanti e non solo. Perché le prossime settimane saranno decisive per ciò che capiterà con la società pronta ad una svolta importante. Perché il PSG sta rivoluzionando tutto e ha fatto fuori già diversi campioni e pilastri dello spogliatoio, il prossimo sarà Verratti.

Notizie di calciomercato che riguardano il futuro del giocatore pronto ad una nuova sfida, perché il PSG sta rinunciando dopo tanti anni a Verratti. Il centrocampista è pronto ad una nuova sfida perché ora ha intenzione di andare a giocare altrove. Ci sono delle novità importanti che riguardano il futuro del centrocampista pronto a cambiare totalmente tutto ora.

Non ci sono interessamenti solo in Serie A e in Italia per il giocatore. Molti altri club che possono pensare di puntare su di lui in vista delle prossime settimane. Perché ora spunta fuori l’Arabia Saudita anche per lui, che può dire addio per andare a giocare sempre per una società di sceicchi per una maxi cifra.

Calciomercato: Verratti in Arabia Saudita

Verratti pronto ad una nuova sfida in vista delle prossime settimane, perché il giocatore sembra intenzionato ad accettare la maxi cifra che gli sarà concessa per andare a giocar per 2-3 anni nel campionato Saudita.

Addio al PSG per Verratti pronto ad approdare in Arabia Saudita e con lui ci saranno ancora altri giocatori a lasciare l’Europa. C’è ancora assolutamente del tempo per provare a chiudere determinati affari.

Verratti in Arabia Saudita: la data della fine del mercato

Oggi L’Equipe annuncia il trasferimento di Marco Verratti dal PSG all’Arabia Saudita. Il centrocampista italiano è pronto a dire addio e spera in un cambio di rotta per il proseguo della sua carriera. Ci sono svolte importanti a riguardo. La data di fine mercato per gli acqusti in Arabia è il 20 settembre.