Mercato Milan, accordo trovato col giocatore: firma subito

Il Milan ha vinto in casa del Bologna nella prima giornata di campionato e si vola verso la risoluzione di un intrigo di mercato

Olivier Giroud e Christian Pulisic hanno regalato i primi tre punti della stagione a Stefano Pioli. Il Milan, quindi, è uscito dallo stadio Renato Dall’Ara con una splendida vittoria contro un Bologna mai domo.

I rossoblù devono ancora migliorare parecchio, ma le basi di Thiago Motta sono molto solide, nonostante qualche mancanza che verrà sopperita in questi ultimi giorni di mercato. Come per esempio in attacco visto l’addio di Marko Arnautovic direzione Inter, con un Zirkzee molto valido ma ancora lontano dall’essere incisivo come il centravanti austriaco.

Tra Milan e Bologna, oltre all’incrocio nella prima giornata di campionato, se n’è verificato anche uno in sede di mercato e riguarda Riccardo Calafiori. Terzino sinistro ex Roma, entrambe volevano acquistarlo dal Basilea. Però la situazione del club rossonero è molto particolare.

Theo Hernandez è il titolare indiscusso e giocherà quasi tutte le partite, mentre non si è ancora concretizzata la cessione di Ballo-Touré – non convocato contro il Bologna -. La sensazione, però, è che il Milan possa anche restare così o comunque non sostituire il terzino sinistro senegalese se effettivamente dovesse partire.

Milan, è prossima la firma di Calafiori col Bologna

I dubbi del Milan, dunque, hanno lasciato campo libero al Bologna nella corsa per Riccardo Calafiori. L’accordo è stato trovato e la firma è ormai prossima. A Thiago Motta serve un nuovo terzino dopo il ritorno di Andrea Cambiaso alla Juventus e l’ex Roma è il nome giusto.

Il Basilea lo ha lasciato fuori per la sfida di Coppa Svizzera con il Saint-Blaise, a prova del fatto che la trattativa è a buon punto e già questa settimana può arrivare la fumata bianca. Calafiori si è trasferito al Basilea l’anno scorso per circa 1,5 milioni di euro dalla Roma più il 40% della futura rivendita. Si tratterebbe del secondo colpo per il Bologna dal club svizzero dopo l’arrivo di Dan Ndoye, attaccante che ha esordito nella prima giornata contro il Milan.

Il club rossonero, se dovesse cedere Ballo-Touré negli ultimi giorni di mercato, in quel ruolo adatterebbe Alessandro Florenzi come sostituto di Theo Hernandez. Inoltre, c’è il giovane Bartesaghi della Primavera oltre al neoacquisto Marco Pellegrino che può giocare a sinistra, seppur con caratteristiche diverse rispetto agli altri essendo un centrale. Insomma, per il Bologna è pronto un nuovo colpo.