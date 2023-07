Blitz inglese per Chiesa: 40 milioni e scambio

Arriva dalla Premier League l’ultima offerta per Federico Chiesa: scambio più 40 milioni di euro, cosa fa la Juve?

Il calciomercato estivo della Juventus è finora caratterizzato soprattutto dalle cessioni. L’unico acquisto dei bianconeri è stato Timothy Weah, prelevato dal Lille per 12 milioni di euro.

Per il resto la dirigenza bianconera si è concentrata sulle situazioni relative agli esuberi. Dopo aver salutato Angel Di Maria, Leandro Paredes e Juan Cuadrado, la Juve ha perfezionato anche il passaggio di Arthur, ceduto in prestito alla Fiorentina con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

Cristiano Giuntoli sta ora cercando soluzioni per altri giocatori che non rientrano nel progetto tecnico, vale a dire Denis Zakaria (passi avanti del Monaco) e Leonardo Bonucci, anche se l’agente ha ribadito che il difensore farà di tutto per restare a Torino in questo suo ultimo anno di carriera.

Giuntoli ha poi chiarito che se dovessero arrivare offerte irrinunciabili per qualche pezzo pregiato la Signora sarebbe disposta a sedersi al tavolo delle trattative. Il nuovo direttore sportivo della Juventus ha sottolineato che la società crede molto in giocatori come Chiesa e Vlahovic ma anche che c’è bisogno di “rimettere un po’ a posto i conti”.

Chiesa, la big torna a farsi sotto: c’è l’offerta

Pertanto anche Federico Chiesa potrebbe partire di fronte a un’offerta che la Juve reputa congrua. L’attaccante italiano è rimasto molto tempo fuori dal terreno di gioco a causa del brutto infortunio al legamento crociato. Rientrato lo scorso gennaio, Chiesa ha fatto fatica a ritrovare la forma dei tempi migliori, anche se nel finale di stagione l’attaccante azzurro ha ricominciato a far vedere quelle che sono le sue indiscusse qualità.

La Juve, come detto, punta molto sul ritorno di Chiesa, ma Madama deve registrare anche il forte interesse di altri club. In queste ultime settimane hanno bussato alla porta della Juventus soprattutto alcune squadre di Premier, tra cui il Liverpool e il Newcastle. Tuttavia pare che si stia rifacendo sotto anche il Manchester United, che già in passato aveva cercato Federico Chiesa. I Red Devils vorrebbero regalare a Ten Hag un rinforzo di grande spessore, ma l’obiettivo è provare ad abbassare le richieste economiche della Juventus.

I bianconeri, infatti, chiedono 60 milioni di euro per lasciar partire Chiesa. Il Manchester United potrebbe provare a inserire nella trattativa Anthony Martial, un profilo gradito alla Juventus. L’idea sarebbe quella di proporre uno scambio con Martial più 35-40 milioni di euro, ma è un’operazione complicata: la Signora, infatti, vuole solo cash per Chiesa.