Kane-Juventus: bomba di mercato che lascia di sasso

Kane-Juve: bomba di mercato. Il fuoriclasse britannico, in forza al Tottenham, potrebbe sconvolgere la prossima campagna acquisti-cessioni della Vecchia Signora. Come?

Domenica sera alla Dacia Arena di Udine calerà il sipario su una delle stagioni più complicate e controverse dell’ultra centenaria storia della Juventus.

Da lunedì inizierà ufficialmente la nuova stagione della società bianconera e, probabilmente, si comincerà a conoscere qualcosa in più riguardo le strategie che guideranno la nuova dirigenza. Una dirigenza che manca ancora del perno centrale del progetto tecnico, ovvero del direttore sportivo. Il prescelto è Cristiano Giuntoli e sarà verosimilmente il dirigente fiorentino, Aurelio De Laurentiis permettendo, a decidere se sarà ancora Massimiliano Allegri a guidare la Juventus nella stagione che verrà oppure no. Soltanto a quel punto si potranno studiare le strategie per il mercato estivo, decidendo arrivi e partenze, tenendo conto di un bilancio che ha bisogno di essere rimesso in ordine.

Il prossimo mercato della Juventusdovrà tener conto, infatti, che non vi saranno i fondi europei della Champions League a finanziare il mercato e, probabilmente, neanche quelli provenienti dalle altre competizioni europee se l’UEFA deciderà di usare il pugno duro con la società bianconera per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario. Occorrerà quindi prima cedere qualche pezzo pregiato, uno, forse, due, poi tagliare il monte-ingaggi e quindi pensare ad acquistare. I pezzi pregiati della Juventus, però, si contano sulle dita di una mano. Uno di questi è Dusan Vlahovic. Il destino del giovane centravanti serbo, classe 2000, si incrocia con quello di un altro grande bomber: Harry Kane.

Kane-Juve: bomba di mercato che investe la Juventus

Dusan Vlahovic è un profilo molto attenzionato in Europa, in Premier League, ma non soltanto. Il suo nome è infatti seguito anche nella Bundesliga.

Il Bayern Monaco è alla ricerca di un centravanti che faccia dimenticare le prodezze di Robert Lewandowski, il fuoriclasse polacco passato, ormai dalla scorsa stagione, al Barcellona. Il sogno dei bavaresi si chiama Harry Kane, centravanti del Tottenham. Il bomber della nazionale inglese ha un costo elevato, a tre cifre, ma se si aprisse un varco dalle parti di Londra, il club tedesco farebbe di tutto per entrarci e tentare di portare a Monaco la sua prima scelta.

Ecco pertanto che l’ipotesi di una permanenza di Dusan Vlahovic in bianconero potrebbe riprendere quota. Il mercato vive di questi effetti a cascata, dove il blocco, o lo sblocco di una trattativa, può dare il via ad un effetto domino difficilmente prevedibile. Così anche un addio ormai dato quasi per scontato, come quello di Dusan Vlahovic alla Juventus, potrebbe clamorosamente rientrare. E se poi a Torino approdasse anche il Sergente serbo Sergej Milinkovic-Savic, Cristiano Giuntoli realizzerebbe un doppio capolavoro…serbo.