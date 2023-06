Ritorno clamoroso di Montella: i dettagli

Vincenzo Montella è pronto a tornare nel nostro campionato: l’allenatore partenopeo può accettare una sua ex squadra.

Si avvicina il ritorno di Vincenzo Montella in Italia. Dopo aver fatto cose turche in terra anatolica, l’ex aeroplanino potrebbe finalmente essere pronto per prendersi le sue rivincite nel calcio italiano. Messo da parte forse con troppa fretta, dopo la deludente seconda avventura sulla panchina della Fiorentina, il tecnico di Pomigliano d’Arco si è saputo ricostruire una credibilità alla guida dell’Adana Dermispor. E adesso potrebbe essere pronto a un grande ritorno. Un ritorno a casa, in tutti i sensi.

Accostato anche alla panchina del Napoli (già in passato era stato vicino all’azzurro, prima dell’arrivo di Sarri), l’allenatore campano non sembra al momento il profilo principale nella mente di De Laurentiis. C’è però chi pensa a lui con maggior convinzione per ripartire dopo la tremenda delusione di questa stagione.

Non tanto la Roma, che pure dovrà capire cosa sarà di Mourinho all’indomani della batosta nella finale di Europa League, quanto invece un altro club in cui Montella ha lasciato il cuore, e che potrebbe accettare di risollevare anche partendo dai bassifondi.

Montella torna a casa: l’aeroplanino pronto a far decollare la nuova Samp

Se c’è una squadra rimasta nel cuore di Vincenzo Montella, oltre alla Roma con cui ha vinto anche lo scudetto, è naturalmente la Sampdoria. Il suo triennio da giocatore in maglia blucerchiata resta probabilmente il miglior periodo della sua carriera. Da allenatore non è stato altrettanto fortunato nella sua prima avventura sulla panchina doriana, ma forse anche per questo motivo sarebbe pronto adesso ad abbracciare il nuovo progetto Radrizzani.

Evitato il fallimento, la Samp ripartirà dalla Serie B e proverà in tutto e per tutto a imitare il Genoa. L’obiettivo è risalire subito in Serie A, attraverso un progetto solido, credibile, di grande crescita. Un progetto che potrebbe stuzzicare anche le ambizioni di Montella.

Se in Turchia è riuscito infatti a ricostruirsi una credibilità, portando l’Adana Dermispor nella stagione che sta per concludersi fino a uno storico quarto posto in classifica, in Italia le sue ultime avventure non sono state particolarmente fortunate. Avrebbe proprio per questo motivo bisogno di un progetto nuovo, fresco, per certi versi rassicurante. E quello della Samp potrebbe davvero essere perfetto per le sue ambizioni.

La Samp sarebbe la prima panchina in Serie B per Montella

Certo, sarebbe la sua prima esperienza in panchina in Serie B, e questo non depone a suo favore, considerando quanto sia complessa la cadetteria. Ma va detto che anche Gilardino, che ha saputo riportare subito in A il Genoa, non aveva grande esperienza in tal senso, ed è riuscito comunque a imprimere subito il suo marchio.

L’operazione, dunque, per quanto rischiosa non sarebbe impossibile. E anzi sarebbe molto affascinante, considerando che anche i tifosi potrebbero vedere il ritorno di uno dei loro beniamini come una vera garanzia per un futuro nuovamente all’altezza del nome della Samp. Per ora si tratta comunque solo di voci e rumors di mercato. Probabilmente ne sapremo di più dalla prossima settimana, quando anche il campionato turco giungerà a conclusione e Montella potrà prendere la propria decisione definitiva.