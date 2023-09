Kean stizzito: ecco dove voleva andare

Il discusso attaccante bianconero resterà a Torino almeno fino a gennaio: non si è concretizzata la pista di mercato

Massimiliano Allegri lo aveva detto addirittura prima dell’esordio in campionato contro l’Udinese: “Dal mercato non arriverà nulla, siamo a posto così”, aveva sentenziato. Parole che, sebbene sincere, avrebbero potuto essere superate dalle mutate esigenze della società, come spesso accade nelle battute finali del calciomercato.

Oltretutto l’asserzione non escludeva affatto qualche movimento in uscita che poi magari, in base al tesoretto che ne sarebbe derivato, avrebbe anche potuto comportare dei nuovi arrivi.

Per il momento, quando mancano davvero poche ore alla chiusura delle contrattazioni, la previsione di Allegri sembra essersi verificata sia sul fronte delle entrate che in quello delle uscite. Tra i calciatori che in qualche modo avevano sperato di esser messi sul mercato perchè vogliosi di intraprendere una nuova avventura c’era sicuramente Moise Kean. Uno che attira le polemiche sulla sua figura anche quando non accade nulla. Come alla vigilia di Udinese-Juve, ad esempio, quando era insistentemente circolata la voce su una sua esclusione dai convocati per motivi disciplinari: nulla di tutto ciò. L’attaccante aveva dei fastidi di natura muscolare che gli avevano impedito di rendersi disponibile.

Il club a parole – e anche perché nessuno è disposto ad offrire i 30 milioni richiesti dai bianconeri per il suo cartellino – ha confermato in rosa il nativo di Vercelli. Che però si era fatto tutt’altra idea sul suo futuro.

Kean frustrato: addio alla big

Complice il fatto che il Milan stesse disperatamente cercando una punta da affiancare ad Olivier Giroud – il giovane Lorenzo Colombo non dà garanzie ad alto livello – l’attaccante azzurro ha aspettato pazientemente una chiamata dal duo Furlani-Moncada. Il cellulare del ragazzo però, non ha mai squillato. E nemmeno quello dei suoi agenti. I rossoneri hanno infatti dapprima puntato su Broja del Chelsea, salvo poi fare all-in su Mehdi Taremi, la cui fumata bianca tarda pericolosamente ad arrivare.

Il desiderio di Kean di sposare la causa del Diavolo resterà dunque per ora tra i sogni di un cassetto che nessuno ha aperto. Resterebbe aperta, solo potenzialmente parlando, la pista di un prestito che però la Juve accetterebbe solo se accompagnata da un obbligo di riscatto vicino alla fatidica cifra già citata. Una condizione che non sembra scaldare più di tanto la società di Via Aldo Rossi.

