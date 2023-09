Serie A, litiga con la società: punizione esemplare, l’annuncio

Mano dura della società con l’allenatore che ha deciso di punire il big dopo il litigio avvenuto nei giorni scorsi: ecco l’annuncio che ha sorpreso i tifosi.

Nuova tegola per il club e l’allenatore che non avrà a disposizione il suo miglior marcatore. Una decisione presa a seguito del comportamento del ragazzo che ha espresso le sue perplessità alla società. In un faccia a faccia avute con la dirigenza, il calciatore non ha avuto degli atteggiamenti in linea con il codice etico del club. E’ per questo motivo che il ds ha annunciato seri provvedimenti nei confronti del calciatori. Una scelta, questa, condivisa anche con lo stesso allenatore.

Nel corso di una conferenza stampa, il dirigente ha reso noto i dettagli relativi a questo comportamento che hanno spinto il club a fare delle riflessioni circa il futuro dell’attaccante. Un atteggiamento, questo, che non è piaciuto alla società che ha deciso di far fuori il suo miglior centravanti. Ecco cosa si nasconde dietro il malumore dell’attaccante, vera rivelazione dello scorso campionato di Serie A. I suoi gol hanno fatto la differenza nel corso della stagione, trascinando il proprio club ad un risultato storico. Eppure, nonostante questi risultati, il giocatore ha deciso di rompere con il proprio club: adesso si attende una presa di posizione del ragazzo che dovrà rispondere a modo suo, dopo la pesante punizione della società che ha deciso di farlo fuori dalla gara di campionato.

Serie A: è scontro con il big, la società lo fa fuori

A poche ore dalla fine del calciomercato, all’interno del club campano è scoppiato un nuovo caos. Protagonista di questa vicenda l’attaccante che negli ultimi giorni è stato molto vicino all’addio. A rivelare tutti i dettagli è il direttore sportivo che ha annunciato provvedimenti nei confronti del ragazzo.

Una scelta, questa, condivisa anche con l’allenatore che ha avallato la decisione della società che ha punito uno dei suoi migliori giocatori. Potrebbero aprirsi delle fratture all’interno dello spogliatoio dopo questa decisione inaspettata, ecco tutti i dettagli rivelati dallo stesso ds che nel pomeriggio ha tenuto una conferenza stampa.

Cosa è successo fra Dia e la Salernitana? Perché non è stato convocato? Morgan De Sanctis, ds della Salernitana, chiarisce la posizione di Dia che nelle scorse ore è stato ad un passo dal Wolverhampton:

“Avevamo chiuso il mercato con Tchaouna. Giovedì a mezzanotte abbiamo ricevuto una proposta di prestito con diritto di riscatto per Dia. C’è stato un tentativo, di altri, nel fare un’operazione in extremis. Io non sono mai stato contattato, devo dire che questa offerta ci ha sorpreso. Dia deve riconoscere quanto la Salernitana ha fatto per lui, la dirigenza e il presidente merita rispetto. Non dimenticheremo questo atteggiamento del Wolverhampton”.

Salernitana: Dia punito dalla società, i motivi

Dia non è stato convocato per la sfida Lecce Salernitana, De Sanctis ha spiegato i motivi: “Il mister ha avuto la sensazione che, nelle ultime 48 ore, l’atteggiamento e il comportamento di Dia non fossero giusti per affrontare una gara delicata come quella di Lecce. Vogliamo lanciare un messaggio chiaro: la squadra viene prima di tutto, anche dei singoli. E’ stata una scelta condivisa fra società e mister”.