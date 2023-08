Juventus: cessione improvvisa, via in 48 ore

La Juventus è a lavoro per le ultime operazioni di calciomercato tra acquisti e cessioni, ci sono delle novità importanti che riguardano un giocatore pronto ad andare via a sorpresa.

La società bianconera vuole provare ad affrontare le ultime ore di mercato con delle operazioni mirate che possono chiudere per migliorarsi e altre per sfoltire la rosa e alleggerire le casse del club.

Perché quest’anno Allegri e la società hanno fatto fuori e rinunciato a diversi giocatori di livello che ora potrebbero essere sostituiti da giocatori sempre più giovani per dare vita ad un nuovo progetto.

Calciomercato Juventus: cessione di un top

Sembra che da un momento all’altro potrebbe cambiare e non poco il volto della Juventus. Perché il club bianconero ha intenzione di chiudere diverse operazioni in uscita per provare a fare cassa sistemando un poco i conti rinunciando anche a dei giocatori di ottimo livello. Ci sono diversi profili che non rientrano più pianamente nell’idea di gioco di Allegri che avrebbe cambiato leggermente volto alla squadra bianconera.

Ci sono alcuni giocatori di livello importante nello spogliatoio e in campo che dopo un ottimo anno lo scorso ora sono messi alla porta. E’ il caso anche di uno degli ultimi acquisti Kostic che non rientra più nei piani della Juventus, non c’è spazio nelle idee di gioco di Allegri per il giocatore che è pronto ad una nuova sfida in vista del futuro. L’esterno mancino non ha totalizzato nemmeno un minuto nelle prime due giornate contro Udinese e Bologna.

Al momento in maglia bianconera ha totalizzato 54 presenze ed è diventato un fedelissimo di Allegri, ma adesso, invece, non sembra più esserci spazio per Kostic che è stato messo ai margini della Juventus che ha intenzione di chiudere la sua cessione.

Juventus: Allegri preferisce Iling-Junior a Kostic

Allegri ha preferito in entrambe le partite di campionato della Juventus il giovane Iling-Junior rispetto che a Kostic. Il giovane talento è ormai in rampa di lancio e nell’ultima partita ha anche fornito l’assist per il pari di Vlahovic contro il Bologna.

Le prossime ore saranno decisive, le ultime di mercato, per provare a cedere Kostic con la Juventus che sarà pronta a fare cassa.

Juve: Kostic ceduto in 48 ore

Ora la Juventus però può chiudere per la cessione di Kostic per il giusto prezzo: di 15 milioni di euro. Il club bianconero si andrebbe anche a liberare di un ingaggio di 2,5 milioni di euro fino al 2026. Ci sono diverse squadre interessate al giocatore in Germania e in Inghilterra e le ultime 48 ore saranno decisive.