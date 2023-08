Roma Milan: il campione è a rischio, le ultime

Sono giorni decisivi questi per quello che sarà il prossimo e ultimo turno di Serie A prima della sosta Nazionali. Ci sarà un big match come Roma Milan dove un giocatore infortunato può essere assente.

Saranno ore calde le prossime per una sfida subito al vertice che vedrà giocare due grandi squadre del campionato italiano che si sono rinforzate tanto sul mercato e hanno chiuso colpi importanti per provare a lottare per la vittoria finale.

Ci sono ora degli aggiornamenti che riguardano il futuro del club che può da un momento all’altro rivelare la notizia riguardo il recupero o meno del giocatore per la prossima sfida. I tifosi sperano di poterlo avere al top della forma subito.

Roma Milan: le ultime sulle condizioni dell’attaccante

Situazione particolare questa per la Roma che affronterà il Milan allo stadio Olimpico alla terza giornata di campionato, arrivando con 1 solo punto conquistato tra le due partite iniziali con Salernitana e Verona. Non l’inizio che si aspettava la società dei Friedkin che hanno messo a segno colpi importanti dal mercato per Mourinho e ora hanno anche completato il reparto offensivo con l’arrivo di Azmoun e Lukaku. Ci sono importanti notizie che riguardano le mosse che saranno fatte dalla società in vista delle prossime ore.

Dall’altra parte c’è il Milan che arriva in fiducia e con due nette vittorie importanti con due avversari ostici come Bologna e Torino e ora cerca la terza consecutiva per mettere la freccia e dire ‘noi ci siamo per lo scudetto’. La rosa è migliorata tanto e ora ci sarà questa super sfida come primo vero test di stagione.

Sarà una partita molto sentita Roma Milan dove ci sono i soliti giocatori a trascinare le due formazioni, ma occhio alle possibili sorprese e a dei cambiamenti che possono arrivare in base alle condizioni dei giocatori e i recuperi.

Roma: condizioni Dybala, rientra col Milan?

La Roma prosegue gli allenamenti a Trigoria in vista di quella che sarà una grande sfida contro il Milan nell’anticipo del venerdì sera. Intanto, potrebbero esserci dei problemi seri per quello che sarà questa prossima partita perché Dybala è a rischio.

Si continua a lavorare con gli allenamenti della squadra di Mourinho che è pronto a capire se riuscirà a recuperare Paulo Dybala per Roma Milan. Al momento però il giocatore non si è allenato con il resto della squadra.

Roma Milan: Dybala vuole esserci

Roma Milan sarà una partita che regalerà spettacolo e ci sarà Dybala che vuole esserci a tutti i costi. L’argentino ha intenzione di essere a tutti i costi in campo.