Serie A, legge anti “pezzotto”: multe per chi guarda le partite

Adesso è ufficiale: c’è la legge anti pezzotto. Non si potranno vedere le partite in modo illegale, ecco tutte le novità.

C’è il via libera del senato al ddl anti pirateria. Ecco tutti i dettagli riguardo questa legge con i consumatori che rischiano delle multe salatissime per chi guarda le partite con questo trucchetto illegale.

L’amministratore delegato della Lega Serie A ha espresso la sua soddisfazione a seguito dell’approvazione del Senato del disegno di legge contro la pirateria. “Dopo quattro anni ci siamo riusciti, abbiamo compiuto un passo in avanti per l’oscuramente dei siti pirata che trasmettevano le partite illegalmente. Adesso durante le partite avverrà la chiusura dei segnali in modo automatico grazie ad una nuova tecnologia che permette questo intervento”. Luigi De Siervo ha annunciato anche delle pene per tutti i tifosi che sfruttano questo metodo illegale per guardare la partite di Serie A. Pene certe e severe anche per loro visto che la nuova legge anti pirateria prevede delle multe anche per chi segue le partite in modo illegale.

Serie A: legge anti pezzotto, svelate le multe per chi guarda le partite illegalmente

Adesso rischiano sanzioni da 1000 fino a 5mila euro tutti gli utenti che guardano le partite attraverso siti illegali. Addirittura, nei casi più gravi è prevista anche una pena di tre anni di carcere.

Questa legge è stata approvata quest’oggi al senato all’unanimità con 140 voti favorevoli. Il Governo ha deciso di combattere la pirateria online inserendo pene più dure anche per gli utenti che sfruttano questo metodo. L’obiettivo è reprimere la diffusione illegale delle partite di Serie A.

In questa vicenda ad avere la peggio sono le pay tv che perdono ogni anno milioni e milioni di euro.

Serie A, legge anti pirateria: la soddisfazione di Luigi De Siervo

L’amministratore delegato della Lega Serie A ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’approvazione della legge anti pirateria che bloccherà i segnali di trasmissioni di partite trasmesse illegalmente.

“Con questa legge, l’Italia è all’avanguardia rispetto alle altre nazioni europee. In questi anni abbiamo perso un miliardo di euro. Una cifra davvero elevata che i tifosi, con la loro leggerezza, hanno negato ai club che tifano. Adesso ci auguriamo che molti di loro possano seguire le partite in modo legale”

Legge anti piraterie, entro 30 minuti arriverà l’interruzione del segnale di trasmissione

Una presa di posizione forte da parte del Governo italiano contro la pirateria. Ecco perché con questa nuova legge sarà impossibile seguire una partita di calcio in modo illegale. Entro massimo 30 minuti arriverà il blocco del sito che trasmette l’evento illegalmente. La nuova legge darà potere all’Agcom di ordinare ai prestatori di servizio di bloccare l’accesso al sito che trasmette quel sito illegale. Il tutto dovrà avvenire entro trenta minuti. Inoltre, chi crea dei siti pirata rischia fino a tre anni di reclusione ed una multa di 15mila euro. Chi guarda la partita, invece, può ricevere una multa fino a 5mila euro.