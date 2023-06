La Juve fa lo ‘scambio’ dei portieri: bruciata l’Inter

La Juventus pronta a chiudere un colpo di calciomercato andando a battere sul tempo la concorrenza dell’Inter.

Il calciomercato è sempre più nel vivo e la Juventus è al lavoro per cercare di mettere a segno un colpo andando a beffare l’Inter, da tempo sul giocatore.

Terminata la stagione è tempo di pensare già alla prossima con tutti i club che sono impegnati sulle trattative di calciomercato per cercare di chiudere gli affari. La Juventus sa bene di dover cambiare molto in vista della prossima stagione ed in queste ore starebbe pensando ad un’operazione che andrebbe a beffare i rivali dell’Inter. Le due squadre sono da tempo sullo stesso calciatore con i bianconeri pronti alla mossa decisiva per battere la concorrenza.

Il passaggio di Edin Dzeko al Fenerbahce è stato gestito dall’agente del calciatore, Alessandro Lucci. Lo stesso procuratore di Mattia Perin che starebbe valutando l’ipotesi turca anche per il portiere bianconero. Un’operazione che consentirebbe alla Juventus di fare cassa e di avere poi il denaro necessario per dare l’assalto a Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli che piace molto sia alla Juventus che all’Inter.

Calciomercato, la Juventus prepara la beffa all’Inter

Da capire se la squadra turca sia in grado economicamente di mettere a segno un colpo come quello di Perin dopo aver investito molto sull’ingaggio dell’ex centravanti di Roma e Manchester City. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti per capire se l’operazione sarà fattibile.

Quello che è certo è che se la trattativa per l’ex estremo difensore del Genoa dovesse andare in porto, la Juventus proverebbe immediatamente a chiudere per il cartellino di Vicario, sicuramente in uscita dall’Empoli. Un’operazione che lascerebbe di stucco l’Inter che da tempo ha messo nel mirino il portiere della squadra toscana. L’interesse del Chelsea per Onana aveva portato i nerazzurri a puntare Vicario per la propria porta ma il club londinese non ha ancora presentato un’offerta ufficiale per il portiere del Camerun.

Se la Juventus dovesse riuscire a piazzare Mattia Perin in anticipo rispetto ad Andre Onana, i bianconeri avrebbero strada libera per prendere Vicario. Il portiere dell’Empoli arriverebbe in bianconero per giocare una stagione in alternanza con Szczesny, magari disputando le coppe, per poi diventare il titolare della Juventus a partire dall’estate del 2024. Un processo che la Juventus portò avanti in passato anche con lo stesso portiere polacco che fu preso quando in rosa c’era ancora Gianluigi Buffon.