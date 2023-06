Milano ai suoi piedi: Eleonora Incardona lascia senza fiato

Eleonora Incardona lascia tutti senza parole: una scollatura da paura per la bellissima influencer che è divina

La sua Inter ha perso la finale di Champions League ad Istanbul ma lei, come tutti i tifosi nerazzurri, ha ringraziato la squadra per l’impresa sfiorata ed il cammino intrapreso nella manifestazione. Eleonora Incardona è stata eletta ormai come la madrina dell’Inter.

Tifosissima dei nerazzurri, era presente anche nella città turca a sostenere i suoi beniamini usciti sconfitti. La bellissima siciliana, però, è ormai un punto fermo, non solo dell’Inter ma delle trasmissioni sportive italiane o, comunque, degli eventi.

Solo poche settimane fa è stata la madrina del Giro d’Italia 2023; con la maglia rosa indosso – o vestito, rigorosamente dello stesso colore – ha viaggiato da Nord a Sud per la penisola al seguito della carovana per poi premiare lo sloveno Primož Roglič vincitore della corsa a tappe.

L’ex cognata di Diletta Leotta, per una relazione avuta dalla bellissima siciliana con il fratellastro del volto femminile di Dazn, è però su Instagram che lascia tutti senza fiato. “Colpa” di un fisico da urlo che, ne siamo sicuri, toglierà il sonno a molti.

Eleonora Incardona, scollatura da paura: che visione

Una bellezza senza confini la Incardona, ormai prossima al milione di follower su Instagram. Un fisico perfetto ed ogni occasione è quella buona per metterlo in mostra. E l’ultimo post ha nuovamente regalato una panoramica da far tremare i polsi sul suo décolleté florido.

Un primo piano in cui appare più bella che mai; sorridente e felice, indossa un vestito arancione con gonna lunga e top corto ed a spalla larga, peraltro molto scollato. E così in molti hanno potuto ammirare lo spettacolo che ha offerto; non solo gran parte del ventre in evidenza ma anche e soprattutto in bella mostra il suo décolleté, e chissà che qualcuno non abbia avuto qualche malore nel vedere queste immagini.

I lunghi capelli sciolti dietro la schiena e lisci per uno spettacolo a tutto tondo per la Incardona che ha informato i suoi follower di aver appena terminato il trasloco. E chissà in quanti l’avrebbero volentieri aiutata nel sistemare gli scatoloni nel suo nuovo appartamento.

Intanto, tantissimi i commenti sull’immagine pubblicata; “Sei sempre bellissima” le scrivono, ma anche “Stupenda” e sembra davvero impossibile non essere d’accordo. Tanti, peraltro, anche i commenti in inglese, segnale di come la sua popolarità sia ormai davvero internazionale.