La Juve vuole mandarli via, doppio addio in vista

La Juventus sta già studiando due cessioni già certe in vista del calciomercato estivo: così salutano Torino

La stagione per la squadra allenata da Massimiliano Allegri si è conclusa, con un’amarezza di fondo che ha accompagnato la Juventus nelle ultime settimane. Il riferimento ai fatti extracalcistici è inevitabile.

Al di là del discutibile ‘gioco’ imposto dal ‘Conte Max’ nel corso dei mesi, i risultati del campo hanno dato ragione all’allenatore livornese. Senza la penalizzazione di 10 punti giusta per il caso plusvalenze fittizie, la Juve avrebbe chiuso al quarto posto acciuffando la qualificazione alla prossima Champions League.

Un qualcosa di importante anche perché i mesi vissuti dai bianconeri sono stati spesso e volentieri travagliati. Adesso, però, verosimilmente la ‘Vecchia Signora’ non dovrebbe disputare le prossime coppe europee – qualora dovesse arrivare la punizione da parte dell’Uefa dell’esclusione dalle Coppe – e la concentrazione sarà massima per la corsa Scudetto.

L’intenzione evidente sarà quella di sfidare apertamente il Napoli, con la speranza di riuscire a interrompere quello che è stato un dominio difficile da confutare dallo scorso agosto fino a maggio 2023.

Per farlo resta inevitabile concentrarsi sul calciomercato estivo che riaprirà ufficialmente i battenti il prossimo 1 luglio e che vedrà una vera e propria rivoluzione in casa bianconera, soprattutto in alcuni uomini cardine.

Al di là dei diversi nomi in dubbio, ha già detto addio Paredes rientrato al PSG dopo il prestito mentre Rabiot non rinnoverà e tra pochi giorni sarà libero di firmare con un’altra società.

Mai più alla Juve: doppio addio imminente

I vertici juventini hanno già messo virtualmente nero su bianco quelle che dovranno essere due cessioni fondamentali nei piani della Juventus del futuro. Il doppio addio è quindi dietro l’angolo. La Juventus, come detto, è pronta a liberarsi di quelli che vengono considerati da Allegri come profili superflui, ormai non più necessari per la causa bianconera.

Il motivo è semplice: servirà provare a fare cassa con quanti più esuberi possibili. Uno di questo sarà certamente Denis Zakaria. Il mediano svizzero ha vissuto un’annata non troppo positiva a Londra, in prestito con la casacca del Chelsea.

I ‘Blues’, che pure sono in piena rivoluzione con Pochettino pronto a guidarli dal mese prossimo, non hanno preso in considerazione il riscatto ed è così che l’ex Borussia Monchengladbach ritornerà in bianconero ma solo per poco.

L’idea è quella di trovare il prima possibile un acquirente che possa decidere di investire su Zakaria. Un discorso molto simile riguarda poi Weston McKennie, pure lui in prestito in Inghilterra al Leeds che è finito per retrocedere in Championship. Anche qui il riscatto è saltato e, adesso, soprattutto in Premier League diversi club potrebbero farsi avanti: la Juventus non aspetta altro.