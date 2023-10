Lady Skorupski straripante: il top non la contiene

Una delle wags più attraenti del campionato italiano è sicuramente Matilde Rossi, moglie di Lukas Skorupski, portiere del Bologna.

Una bellezza che lascia di stucco quella di Matilde Rossi, che con il suo ultimo post condiviso su Instagram ha fatto il pieno di like da parte dei suoi followers. Moglie di Lukas Skorupski, con il quale ha avuto anche un bambino, Matilde Rossi è una modella molto apprezzata sui social che è legata da molti anni all’estremo difensore dei rossoblu.

Circa 230 mila i followers della ragazza che con le sue foto pubblicate sul profilo Instagram, riceve sempre moltissimi like. Cagliaritana e grande amante dei cani, la bella Matilde è sempre al seguito di suo marito, ormai dal 2018 alla difesa dei pali del Bologna.

Attiva sui social, Matilde Rossi ha pubblicato uno scatto piccante sul suo profilo Instagram, mostrandosi in tenuta ginnica ma con un top che fa fatica a contenere le sue generose curve.

Matilde Rossi, l’ultimo scatto toglie il fiato

Un top incrociato per la bella Matilde che fa fatica a contenere quello che è un lato A davvero generoso. Un viso magnetico per la modella sarda che conquista sempre più like tra cui quello del marito, spesso presente negli scatti social di Matilde. Una relazione iniziata nel 2016 per la coppia e che prosegue a gonfie vele con la nascita del figlio Leonardo ad allietare le vite dei due ragazzi.

La coppia è ormai a Bologna da diversi anni, precisamente dal 2018, quando il portiere polacco classe 1991 si è trasferito in rossoblu dopo un anno da secondo alla Roma. Per l’estremo difensore si parla di possibile rinnovo del contratto con il Bologna visto che l’attuale accordo scadrà nel giugno del 2025. Tutto lascia presagire un prolungamento del rapporto tra le parti considerato il fatto che il club rossoblu è ben contento delle prestazioni del polacco ed il portiere si trova molto bene nel capoluogo emiliano.

Andando a curiosare sul suo profilo Instagram si nota come Matilde Rossi sia rimasta in buoni rapporti con altre wags del calcio italiano e non solo. Insieme al marito hanno infatti frequentato spesso Mattia Destro e Ludovica Caramis, moglie dell’attaccante ora all’Empoli e sono molto amici della coppia Zielinski. Capitando spesso anche nel ritiro della nazionale polacca, non sono mancate le foto con le compagne dei calciatori della selezione biancorossa.