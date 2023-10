Torino: altro infortunio grave, calciatore in lacrime

Altre bruttissime notizie che riguardano un giocatore del Torino che si è infortunato durante la partita di Serie A contro il Verona e ora si cerca di capire quelli che saranno tempi di recupero e condizioni.

Pessima notizia per l’allenatore Ivan Juric che ora dovrà trovare un modo per risolvere questa situazione. La società sta provando ad uscire da una situazione difficile, ma le cose sembrano soltanto andare peggio.

E’ accaduto proprio in queste ore e già tira un’aria negativa per come il calciatore è uscito dal terreno di gioco dopo pochi minuti dell’inizio della partita di campionato.

Infortuni Torino: si è fatto male anche Sazonov

Il Torino sta giocando il suo posticipo del lunedì contro l’Hellas Verona in una partita importante per la classifica Serie A. Non ci sono buone notizie per quanto riguarda quello che è il futuro del giocatore che in queste ore proprio ha fatto il suo esordio e già è un brutto ricordo ormai.

Saba Sazonov si è infortunato in Torino Verona, la gara del suo esordio in Serie A in maglia granata. Il calciatore si è accasciato a terra al minuto 19 per un problema fisico e ha provato a continuare dopo poco. Al minuto 26 però è andato nuovamente giù e chiesto il cambio in lacrime. Seguiranno presto aggiornamenti per quanto riguarda l’infortunio di Saba Sazonov che si è fermato e presto potrebbe saperne di più riguardo la sua situazione legata alle condizioni e i tempi di recupero.

Torino: infortuni che mettono Juric in difficoltà

Situazione difficile questa per il Torino con Ivan Juric che è stato costretto a fare i conti con alcuni cambi dettati dall’emergenza. Perché l’infortunio di Sazonov non è il primo per il Torino e per il reparto difensivo. Infatti, al momento, sono fermi ai box anche Djidji e Buongiorno che costringono l’allenatore a fare delle scelte forzate.

Al momento il Torino sta giocando contro il Verona con Tameze adattato centrale e c’è la possibilità che questo accada anche per le prossime partite. Per fortuna dell’allenatore però che ci sarà la sosta Nazionali che potrebbe cambiare tutto.