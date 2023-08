Roma: l’infortunio cambia i piani, Mourinho disperato

Novità di calciomercato riguardo la Roma. C’è l’annuncio in merito alle condizioni fisiche del giocatore: il suo infortunio cambia i piani dei giallorossi.

Mercato tutt’altro che entusiasmante per la Roma. L’avvio aveva lasciato ben sperare, con gli ingaggi di Ndicka e Aouar. Successivamente abbiamo assistito ad una fase di stallo con Mourinho che, a poche settimane dall’inizio del campionato, è ancora senza sostituto di Tammy Abraham che starà fermo ai box per parecchio tempo. Una situazione assurda che non aiuta il lavoro del tecnico che durante il ritiro ha sperimentato nuove soluzioni tattiche, visto che non si fida di Belotti. Intanto, arriva l’annuncio in merito ad un infortunio che rischia di compromettere nuovamente le scelte della Roma.

S’è trincerato dietro al silenzio José Mourinho che da tempo non rilascia una dichiarazione ufficiale. Il tecnico è concentrato e pensa solo al campo, in attesa di novità sul fronte calciomercato. Tiago Pinto è a lavoro per accontentare lo Special One che ha chiesto alla società almeno un centrocampista ed un attaccante. Intanto, arrivano le ultimissime notizie in merito a questo infortunio che rischia di far saltare i piani.

Calciomercato Roma: l’annuncio sull’infortunio, Mourinho cambia tutto

Per Mourinho non arrivano buone notizie. Il tecnico della Roma dovrà nuovamente stravolgere tutto e cambiare il suo obiettivo di calciomercato. L’infortunio accorso in queste ore al ragazzo lascia presagire ad un nuovo scenario in merito al futuro del giocatore che era entrato in orbita giallorossa.

Dopo aver trattato a lungo Scamacca e poi Morata, negli ultimi giorni la Roma s’è fiondata su Marko Arnautovic del Bologna. Vecchio pallino della società, è considerato il profilo giusto per sostituire Tammy Abraham.

L’esperienza dell’austriaco può essere decisiva anche per lo spogliatoio. L’infortunio accorso ad Arnautovic rischia di compromettere l’affare tra Roma e Bologna. Ecco le ultime notizie sulle sue condizioni.

Ultime Bologna: infortunio Arnautovic, ecco cosa è successo. Salta l’affare con la Roma?

La notizia ha fatto in poco tempo il giro del web. Il calciatore austriaco non ha preso parte all’amichevole di quest’oggi del Bologna contro l’AZ Alkmaar, persa per 1 a 0 dalla squadra di Thiago Motta. Infortunio per Marko Arnautovic che ha riportato un affaticamento al flessore. Questo stop arriva nelle ore in cui la Roma ha deciso di cambiare obiettivo e puntare tutto sull’esperienza dell’ex West Ham. Non è un mistero, infatti, che Mourinho ha chiesto a Tiago Pinto di portare alla Roma Arnautovic in questo calciomercato estivo 2023. Adesso questo stop, a scopo precauzionale, può essere un indizio riguardo la volontà del calciatore di vestire la maglia dei giallorossi. Bisognerà attendere ancora un po’ di tempo, intanto la trattativa va avanti: a prescindere dall’infortunio che, a primo impatto, non sembra preoccupante.