Lascia la Juve, colpo di scena: affare in prestito

Novità importanti sul futuro del giovane esterno offensivo bianconero, tra i migliori in stagione, sondato in Premier League già in estate

Annata da dimenticare per la Juventus, fronte risultati e discorsi extra-sportivi. Perché in entrambi i casi le note sono state più negative che positive.

Fuori dalla Champions League nella fase a gironi, poi la penalizzazione in classifica derivante della questione plusvalenze che ha tagliato le gambe al vecchio Consiglio di Amministrazione in mano ad Andrea Agnelli. Quindi la beffa dell’eliminazione nelle semifinali di Europa League da parte del Siviglia, infine la magra consolazione della qualificazione in Conference per il prossimo anno con lo spettro dell’esclusione d’ufficio dalle coppe europee.

Come se non bastasse anche sul mercato c’è molto da rifare, ricostruire. A partire dal reparto di centrocampo, in overbooking dopo il rientro degli esuberi in prestito che avevano figurato in precedenza nel campionato di Premier League. Primo fra tutti Wes McKennie, promesso al Leeds United nel caso in cui il club di Radrizzani avesse centrato la salvezza. Poi Denis Zakaria, Arthur e Leandro Paredes. Con il nodo sulla permanenza di Dusan Vlahovic in attacco, mentre è certo l’addio di Angel Di Maria dopo appena un anno.

Calciomercato, via dalla Juve in prestito: incombe la Premier League

Ora però potrebbe toccare anche ad un paio di giovani leve, lanciate dal tecnico Massimiliano Allegri con grande coraggio in previsione di risvolti futuri utili al rilancio del brand bianconero.

Oltre a Fabio Miretti, anche il profilo di Samuel Iling-Junior sarebbe finito a sorpresa sul mercato. Non tanto per demeriti, visto che si è trattata di una delle sorprese migliori che la Juventus potesse aspettarsi soprattutto nella seconda metà di stagione. Quanto piuttosto per una forma di prevenzione delle sue qualità e di aiuto al suo miglioramento costante, tra le file di realtà che possano promettergli un buon minutaggio.

Alcuni club di Premier League sembrano aver mosso i primi passi nei suoi confronti per strapparlo dietro operazione di prestito. Un vantaggio, per Allegri, nel caso in cui fosse necessario richiamarlo prima del tempo oppure reintegrarlo in Prima Squadra il prossimo anno al netto di qualche uscita lungo la corsia esterna. Filtra anche l’eventualità della cessione a titolo definitivo, con l’Aston Villa in pole, monetizzando come fatto in passato con l’operazione Coman al Bayern Monaco.