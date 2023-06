Inter, scelto già il sostituto: ora si può chiudere

Priorità ad altre trattative, ma questa si apre a sorpresa e l’Inter vuole approfittarne: ecco chi può essere chiuso subito.

Al di là del Napoli che ha vinto il tricolore, solo all’Inter sembrano avere qualche certezza in più da cui ripartire, tra le squadre italiane. Due trofei sono comunque entrati in bacheca e la finale di Champions League anche un po’ a sorpresa, è stata conquistata ed anche persa a testa alta. Sul mercato però, qualcosina dovrà fare anche la squadra di Zhang, anche perché ci sono imminenti partenze.

In difesa per esempio, dove le ultime voci legherebbero i nerazzurri ad una possibile trattativa con Kalidou Koulibaly, in uscita dal Chelsea, mentre per centrocampo e attacco ci si muoverebbe solo per l’affare giusto e senza troppi sprechi, visto che lì la rosa è praticamente completa. Sempre che non parta qualcuno.

Lukaku all’Inter, ultim’ora clamorosa

I tifosi interisti temono il lungo corso del mercato e il risvegliarsi di squadre estere con possibilità economiche di spessore. Infatti, è da lì che si pensa possano arrivare richieste di informazioni per Onana, Barella e Lautaro Martinez. Discorso diverso invece da fare per Milan Škriniar.

Lo slovacco non è riuscito a trovare un accordo economico soddisfacente con l’Inter e quindi sarà svincolato dal primo giorno di luglio del 2023. Ecco perché la priorità viene data alla retroguardia.

Davanti, non partisse il numero 10, si potrebbe restare così a meno di voler trovare una destinazione a Joaquín Correa e puntare su qualcun altro. E forse, ecco la buona notizia, si potrebbe continuare a puntare anche su Romelu Lukaku. Qui, entrano in ballo i movimenti del Chelsea. I Blues sembravano volerlo trattenere ma ora è cambiato tutto.

I londinesi infatti, avrebbero trovato il nome, anzi i nomi su cui puntare tutto, con il belga che quindi riuscirebbe ad essere libero decidendo di accasarsi definitivamente in nerazzurro. Infatti, è noto che il Chelsea sia tra le squadre alla ricerca di Victor Osimhen, ma la concorrenza è davvero alta. Niente paura, perché secondo il London Evening Standard, in caso di mancato arrivo di Osimhen, sarebbe già pronto il nome dell’alternativa.

Qualora infatti, non fosse il nigeriano ad arrivare allo ‘Stamford Bridge’, la squadra del presidente Todd Lawrence Boehly andrebbe a bussare in casa del Villarreal per Nicolas Jackson. L’attaccante senegalese ha fatto bene al suo secondo anno in Spagna ed a quanto pare i Blues ci starebbero facendo un pensierino. Che arrivi lui o qualcun altro, l’importante è che non resti Lukaku l’unica alternativa, così l’Inter può chiudere quanto prima.