Lautaro choc: addio Inter per la Premier

Assalto della Premier a Lautaro Martinez, adesso l’Inter trema: doppia pista per il fuoriclasse argentino.

Tremano i tifosi dell’Inter. Non bastavano le difficoltà della società nell’individuare un attaccante in grado di sostituire, per ‘peso’ nella rosa, giocatori del calibro di Romelu Lukaku ed Edin Dzeko.

Adesso potrebbe scattare un nuovo allarme all’interno dell’ambiente. Dopo le sirene arabe, anche quelle inglesi provano a tentare Lautaro Martinez, con due big pronte a fare dell’attaccante argentino una vera star.

E pensare che le resistenze dell’attaccante campione del mondo alle mega offerte degli arabi, arrivati addirittura a proporgli un contratto da 60 milioni di euro a stagione, sembravano aver scacciato ogni fantasma di un possibile addio dell’attaccante nerazzurro al Biscione.

Chi poteva strappare ai nerazzurri il proprio capitano se aveva resistito anche a un’offerta da vero sceicco come quella arrivata dalla Saudi Pro League. E invece, a quanto pare, le sirene inglesi potrebbero avere armi più interessanti da proporre all’argentino, oltre al denaro. Ipotesi che al momento sembravano essere state messe da parte dall’attaccante, ma che potrebbero riaprirsi incredibilmente in questi ultimi giorni di mercato o al più tardi nei prossimi mesi.

Inter, Lautaro può partire: due big di Premier sulle tracce dell’argentino

Il mercato delle punte in Europa potrebbe esplodere da un momento all’altro. Il super acquisto di Kane da parte del Bayern Monaco potrebbe innestare un giro di attaccanti che, in un modo o nell’altro, potrebbe coinvolgere anche l’Inter. E non solo perché potrebbe portare in nerazzurro calciatori che fino ad oggi sembravano fuori dai radar, ma anche perché potrebbe portare alcune big a mettere gli occhi sul Toro Martinez.

Dall’Inghilterra, tra i tanti nomi accostati al Tottenham per il dopo Kane, non manca infatti anche quello dell’attaccante dell’Inter, bomber atipico che in questi anni ha dimostrato di avere qualità immense e davvero poco da invidiare al centravanti della Nazionale inglese. Ovviamente ad oggi però un’ipotesi di Lautaro agli Spurs è assolutamente inimmaginabile, considerando che, tra le altre cose, la squadra londinese non partecipa nemmeno alla prossima Champions.

Discorso diverso per il Manchester United. I Red Devils, nonostante abbiano speso da poco 75 milioni per Hojlund, potrebbero aver bisogno di un nuovo attaccante se dovessero riuscire a piazzare l’esubero Martial. Anche in questo caso l’assalto a Lautaro potrebbe però essere rinviato ancora di qualche mese. Più probabile infatti che le offerte da Manchester possano arrivare in direzione Milano il prossimo anno.

Al momento dunque la posizione dell’argentino all’Inter resta salda. Meno, però, rispetto a qualche settimana fa, quando il Toro sembrava aver sposato la causa dell’Inter senza se e senza ma, mentre adesso la sensazione è che un rinnovo con ulteriore adeguamento possa diventare l’unica arma per mettersi al riparo da possibili assalti inglesi nei prossimi mesi.