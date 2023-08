Calciomercato, accordo con Sergio Ramos: i dettagli

Nuova avventura per Sergio Ramos, il difensore spagnolo è vicino al trasferimento: ecco tutti i dettagli su questo colpo di calciomercato.

Dopo la fine della sua esperienza al Psg, l’ex Real Madrid è ancora svincolato. I suoi agenti sono a lavoro per trovargli una sistemazione che possa permettergli di giocare ancora ad alti livelli. Per il momento, infatti, sono state messe da parte le offerte provenienti dall’Arabia Saudita e dagli Stati Uniti. L’intenzione è quella di restare ancora in Europa.

A 37 anni, Sergio Ramos ha ancora voglia di dire la sua nel calcio che conta. Il centrale difensivo, reduce dall’esperienza al Psg, è pronto a giocare la prossima Champions League. C’è una proposta importante da parte di un club che è pronto a prendere lo spagnolo nel corso di questa sessione estiva di calciomercato 2023.

Calciomercato, accordo con Sergio Ramos: c’è l’offerta

Attualmente svincolato, l’arrivo di Sergios Ramos a parametro zero può rappresentare per il club un vero e proprio colpaccio. Il calciatore è alla ricerca di una squadra che possa dargli ancora l’opportunità di giocare la prossima Champions League.

Messa da parte l’ipotesi Inter Miami, così come quella delle squadre arabe che erano disposte a riempire d’oro lo spagnolo, il calciatore è pronto a proseguire la sua esperienza in Europa accettando una proposta economicamente bassa rispetto alle altre. L’idea è quella di continuare a giocare per un grande club che ha ambizioni importanti nel vincere titoli e lottare per la vittoria del campionato.

Le motivazioni sono alla base di tutto per Sergio Ramos che ha messo da parte i soldi. Ecco perché il difensore è pronto a trasferirsi al Galatasaray.

Sergio Ramos al Galatasaray, le ultime di calciomercato

Essendo svincolato il calciatore ha tutto il tempo per decidere la sua prossima destinazione. Ovviamente l’obiettivo è firmare subito per iniziare la stagione 2023-2024 nel migliore dei modi. A sorpresa, i dirigenti turchi hanno avanzato una proposta per portare in questo calciomercato estivo 2023 al Galatasaray Sergio Ramos. L’arrivo dello spagnolo rappresenterebbe un colpaccio per la società che dopo Icardi potrebbe mettere a segno un super acquisto. La carriera di Sergio Ramos parla da sola: dopo il Siviglia, il calciatore ha vestito la maglia del Real Madrid dove ha vinto praticamente tutto. Poi due anni al Psg e adesso la nuova avventura in Europa. Secondo quanto riportato da Relevo, il Galatasaray è a lavoro per l’ingaggio di Sergio Ramos ed ha messo sul piatto un biennale da 5.5 milioni di euro a stagione. Adesso toccherà al calciatore decidere del suo futuro anche se tutte le strade lo portando ad Istanbul, si attende solo la definizione del colpo.