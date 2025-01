Lazio-Como, infortunio pesantissimo: la caviglia ha fatto ‘crack’

Lazio-Como ha visto subito un evento di cronaca che rischia di compromettere il futuro di un top player: out per infortunio.

La gara tra Baroni e Fabregas è decisiva per il futuro dei due club che stanno attraversando un periodo molto particolare e devono assolutamente fare risultato per scalare la classifica e riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Ora con il calciomercato aperto la situazione può migliorare per entrambe le squadre che sono anche alla ricerca di calciatori nuovi che possano migliorare le rose e dare nuova positività.

Durante Lazio-Como c’è stato un infortunio molto serio durante il primo tempo che può compromettere fortemente il futuro del calciatore e del club.

Lazio-Como, c’è un infortunio molto serio

Lazio-Como apre il turno di Serie A e può essere già decisivo per entrambe le squadre che inseguono sogni e obiettivi diversi e hanno soprattutto bisogno di crescere e migliorare di ora in ora per far sì che la classifica possa cambiare.

La Lazio di Marco Baroni vuole ritrovare una striscia di vittorie mentre il Como ha bisogno di iniziare ad inanellare risultati positivi per uscire dalla zona rossa della classifica.

Lazio-Como è stata macchiata da un infortunio molto serio al minuto 18 del primo tempo: il calciatore è uscito dolorante e accompagnato dallo staff medico.

Como, infortunio e dolore per Nico Paz

Il Como ha perso Nico Paz per infortunio. Il fantasista spagnolo arrivato in prestito dal Real Madrid ha dimostrato il suo grande valore fino a questo momento e può avere una crescita importante verso il futuro ma ora deve affrontare un momento complicato per il ko avvenuto durante la sfida contro la Lazio.

Al minuto 18 c’è stato uno scontro di gioco pesantissimo tra Gigot e Nico Paz che ha messo fuori gioco il calciatore spagnolo. Il momento dell’impatto è stato pesantissimo, la caviglia si è girata pericolosamente e il suo dolore è stato ripreso anche dalle telecamere.

Lo staff medico del Como è immediatamente intervenuto con del ghiaccio sulla caviglia di Nico Paz che, però, non è riuscito a riprendere il gioco e dopo 2 minuti di cure mediche è stato sostituito uscendo solo accompagnato dai medici del club comasco.

Infortunio Nico Paz: le condizioni e i tempi di recupero

Le condizioni di Nico Paz dopo l’infortunio non sembrano essere positive. La caviglia si è completamente girata e il dolore è stato fortissimo, ma solo nella giornata di domani ci saranno gli esami strumentali del caso per capire se sono stati coinvolti anche i legamenti della caviglia.

I tempi di recupero di Nico Paz non sono certi. Al momento voci che arrivano da Como parlano di un infortunio di oltre un mese ma Fabregas resta fiducioso e speranzoso di riavere il suo campione il prima possibile.