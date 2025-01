Allarme Inter: infortunio e tegola, emergenza totale

L’emergenza totale scatta in casa Inter, considerando la notizia che arriva su un nuovo infortunio tra i nerazzurri.

Se Simone Inzaghi pensava di dover roteare qualcosa in vista degli impegni ravvicinati in Serie A, dopo la debacle in Supercoppa con vittoria in rimonta del Milan e sulla quale i nerazzurri vorrebbero metterci una pietra sopra, alla fine le scelte per il tecnico di Piacenza risultano costrette.

Deve farlo per forza, i cambi sono obbligati in casa Inter per quella che è l’emergenza che viene fuori dopo l’infortunio che riguarda uno dei fedelissimi proprio di Inzaghi. Contro il Venezia rischia di venire fuori un’altra assenza dopo quella già annunciata di Calhanoglu e di Bisseck.

Infortunio Inter: scatta l’allarme, emergenza per Inzaghi

In questo week-end c’è la sfida al Penzo tra Venezia-Inter, con i nerazzurri che vedono assente dal proprio centrocampo il “faro” Hakan Calhanoglu, dopo l’infortunio maturato in Supercoppa. Ma, a quanto pare, non sarà il solo.

La possibile assenza è molteplice e non riguarda solo Bisseck, ma un intero reparto di centrocampo che va rivisto, con la titolarità non solo di Asllani a centrocampo a far rumore.

Perché anche Henrikh Mkhitaryan sarebbe finito KO per infortunio e questo obbligherebbe Inzaghi a non schierarlo. Da capire se sarà convocato, il giocatore sarà valutato fino alla fine, prima della scelta ufficiale dei convocati per Venezia-Inter, con conseguenti tempi di recupero sul suo infortunio che saranno calcolabili soltanto dopo gli esami strumentali.

Inter: le condizioni del giocatore dopo l’infortunio

A riportare le ultime notizie in casa Inter, in merito all’infortunio di Henrikh Mkhitaryan, è Tuttomercatoweb che svela cos’è successo in allenamento per l’armeno. Il calciatore ex Roma ha avuto un affaticamento nel corso dell’ultimo allenamento ed è per questo che è in dubbio per la prossima sfida dell’Inter, sulla quale non vuole avere rischi Simone Inzaghi, contro il Venezia.

Chi gioca al posto dell’infortunato? Un candidato dal primo minuto

C’è un candidato alla maglia da titolare, dal primo minuto, al posto dell’infortunato Mkhitaryan. Si tratta di Piotr Zielinski che, contro il Venezia, potrebbe avere finalmente la sua occasione, dopo una stagione vissuta in maniera altalenante. Con Asllani e Barella, a sfavore di Frattesi sul quale circolano ancora voci di calciomercato e che lo vedono tra i possibili partenti già nell’imminente calciomercato a gennaio. A centrocampo è emergenza per Inzaghi, considerando l’assenza di Calhanoglu che potrebbe, in ogni caso, essere quantomeno convocato.