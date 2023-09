Sarri sulla graticola: esonero e nuovo nome, ecco il sostituto

Sarri finisce sulla graticola, nonostante la complessità della sfida contro il Milan, rischia comunque il posto.

Perché è chiaro che non dipende dall’ultima persa a San Siro contro i rossoneri, ma è proprio il periodo che sta vivendo la Lazio assieme ai cugini della Roma, che non sta per niente facendo felice l’ambiente biancoceleste che chiede a gran voce sui social l’esonero di Maurizio Sarri.

In tendenza, sul social X, ci finisce il “Sarri out” con chi è stanco di vedere una Lazio che gioca bene ma che non ottiene risultati, ad eccezione delle due vittorie ottenute contro Torino e Napoli. Troppo poco per un allenatore che lo scorso anno è riuscito a piazzarsi secondo.

Sarri a rischio esonero: ecco quando potrebbe accadere

Lotito riflette in casa Lazio, ma occhio perché potrebbe tutto succedere a partire dalle prossime settimane. In questo momento Sarri è sicuramente a rischio esonero, con le possibilità di vedere un nuovo allenatore, nonché ex Serie A, sulla panchina dei biancocelesti.

Le idee di Sarri non stanno portando ai risultati e, con la Champions League alle porte per la seconda giornata del girone che vede protagonista il club capitolino, sarà sfida da dentro o fuori perché sono questi gli ultimi treni per il tecnico di Figline.

Qualora dovesse infatti precipitare la situazione della Lazio, Lotito procederà verso l’esonero di Maurizio Sarri, che potrebbe consumarsi soltanto tra una settimana e nel periodo di sosta per le Nazionali, sempre e solo se dovesse continuare a non ottenere risultati.

Sarri rischia l’esonero: le sue parole dopo la sfida con il Milan

Quelle che seguono, sono le parole di Maurizio Sarri dopo la sconfitta con il Milan. Ecco, ai microfoni di DAZN, cos’ha detto: “Abbiamo fatto un primo tempo notevole, ma abbiamo la responsabilità di aver creato senza concretizzare”.

SULLA SITUAZIONE – “Noi se giochiamo il campionato, dobbiamo pensare alla Serie A, la Champions è un lusso. La vita ce la giochiamo in campionato e il nostro obiettivo è l’Europa, è vitale riconquistarla. Da lunedì penseremo al Celtic, perché è un palcoscenico importantissimo”.

Ultime Lazio, Sarri verso l’esonero: chi lo sostituisce?

Sarri verso l’esonero, qualora dovessero precipitare appunto le cose in casa Lazio. Tra le idee per dare continuità al suo progetto, ma con una scossa vera e propria in panchina per l’ambiente biancoceleste, emerge fuori il nome di Igor Tudor, allenatore libero dopo l’esperienza vissuta in Ligue 1 con il Marsiglia.