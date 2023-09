Milan, grave tegola per la Champions: ecco i tempi di recupero

Il Milan perde una pedina fondamentale per Stefano Pioli in vista della Champions League: l’infortunio cambia i piani della partita.

I rossoneri hanno vinto anche contro la Lazio e continuano la scalata verso il primo posto, proprio a pochi giorni dalla grande sfida europea contro il Borussia Dortmund. Sarà fondamentale riuscire a gestire le forze perché ci saranno tante partite complesse consecutive e sarà tutt’altro che semplice riuscire a tenere tutti sugli scudi.

Gli infortuni in casa Milan non mancano ma a poche ore dalla partita contro il Borussia Dortmund i problemi possono continuare. Ci sono parecchie difficoltà da gestire e nuovi problemi all’orizzonte.

Milan, nuovo infortunio: che tegola per Pioli

Il Milan è entrato in un momento molto complesso della stagione, con tante partite che rischiano anche di compromettere l’integrità fisica dei calciatori. Tutti gli allenatori spesso si lamentano del calendario fitto e delle difficoltà che nascono giorno dopo giorno e che si susseguono in ogni partita.

Le prossime partite del Milan decideranno anche le ambizioni future del club di Stefano Pioli. La squadra rossonera ha battuto abbastanza agilmente la Lazio di Maurizio Sarri e ora arriveranno partite fondamentali per costruire il futuro.

La partita di Champions League sarà decisiva per mettere un mattone importante per il passaggio del turno, visto il girone difficilissimo. Ma c’è un nuovo infortunio che preoccupa Stefano Pioli.

Milan, infortunio Loftus-Cheek: Pioli svela le condizioni

Il Milan di Stefano Pioli perde Ruben Loftus-Cheek per infortunio. Il centrocampista inglese si è imposto subito tra i titolarissimi della rosa rossonera e il suo forfait durante la partita di questa sera a San Siro è molto pericoloso per il futuro.

Al minuto 29 del primo tempo Loftus-Cheek ha chiesto il cambio per infortunio. L’ex Chelsea ha sentito tirare il muscolo e Pioli lo ha subito richiamato in panchina per evitare problemi ancora più importanti.

Al termine della partita è stato proprio il tecnico del Milan a svelare le condizioni di Loftus-Cheek.

“Ha avuto un problema al pube, all’incirca nella zona addominale. Speriamo non sia niente di grave. Gli infortuni arrivano sempre quando i giocatori stanno bene”.

Quante partite salta Loftus-Cheek: i tempi di recupero

Loftus Cheek si è fermato per infortunio. Il centrocampista inglese salterà sicuramente la partita di Champions League contro il Borussia Dortmund ed è la seconda grave defezione dopo il ko di Krunic.

I tempi di recupero di Loftus Cheek sono ancora ignoti e lo stesso Pioli non conosce l’entità del suo infortunio.

Loftus-Cheek potrebbe restare fuori una o due settimane e tornare in campo contro la Juventus il prossimo 22 ottobre, in un altro big match a San Siro dal sapore di altissima classifica.