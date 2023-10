Lazio, infortunio Immobile: ecco gli esami, terribile tegola

Nonostante la vittoria in Champions League, non arrivano buone notizie in casa Lazio dove piove sul bagnato a causa di Immobile.

L’infortunio del capitano biancoceleste, che verrà pure escluso dalla Nazionale – probabilmente per scelta tecnica ancor prima legata al suo problema fisico -, manda in apprensione l’intero ambiente della Capitale che non sta trovando pace con il proprio centravanti.

Non è stato un buon inizio di stagione e, considerando quello che è l’infortunio rimediato nell’ultima sfida a Glasgow contro il Celtic, la tegola è durissima in casa Lazio. C’è un’importante sfida in campionato e Immobile rischia di restare out, con gli esami strumentali che sono tutti da valutare, in un esito che emergerà a stretto giro, magari già in giornata.

Lazio, infortunio e tegola Immobile: il capitano rischia

Domenica arriva l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in quello che sarà un vero e proprio scontro diretto per gli importanti obiettivi di classifica, con entrambi i club che vanno a caccia di un piazzamento tra i primi quattro posti.

Un piazzamento che, almeno per ora, vede lontanissima la Lazio dai primi quattro posti e che potrebbe pure obbligare Sarri, in questo scontro diretto, a fare a meno di Ciro Immobile.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, sono da valutare infatti le condizioni dopo l’infortunio di Ciro Immobile, che è uscito acciaccato dall’ultimo appuntamento in Champions League contro il Celtic. L’infortunio di Immobile sarà chiarito quest’oggi, dopo gli esami strumentali.

Ultime Lazio, le condizioni di Immobile dopo l’infortunio

Non arrivano buone notizie in Capitale in merito all’infortunio di Ciro Immobile prima di Lazio-Atalanta. Secondo la stessa fonte, Immobile sarebbe uscito molto affaticato dalla gara giocata in Champions League che ha permesso sì alla Lazio di uscirne vincente, ma con qualche strascico. Sarà da valutare la condizione di Ciro Immobile, l’entità dell’infortunio sarà valutata quest’oggi alla clinica di Padeira dove la Lazio spera di ricevere buone notizie.

Lazio, i tempi di recupero di Immobile: out a prescindere con l’Atalanta

A prescindere da ciò che verrà fuori dagli esami strumentali, il quotidiano informa che Immobile potrebbe riposare comunque in Lazio-Atalanta, con Castellanos che andrebbe a guidare l’attacco della squadra di Maurizio Sarri. Un riposo che, qualora dovesse essere prolungato senza la convocazione in Nazionale da parte di Luciano Spalletti, permetterebbe inoltre a Ciro Immobile di ricaricare le batterie in vista di quelli che saranno gli importanti impegni della Lazio che è chiamata a sovvertire totalmente l’andamento della prima parte di stagione.