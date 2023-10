Roma: si è infortunato di nuovo, Mourinho perde le speranze

Momento non facile per la Roma che continua a vivere una situazione difficile dal punto di vista degli infortuni. Un altro giocatore chiave è finito ko e non sarà a disposizione per le prossime settimane.

Mourinho deve fare i conti con i continui infortuni che stanno caratterizzando la sua avventura in giallorosso. Sono davvero tanti quelli accaduti in questi ultimi anni e ora continuano ad esserci altri problemi.

Da capire ora quando tornerà a disposizione e sarà al meglio, perché di sicuro salterà un’altra importante partita che in Serie A ora vale tanto per il club.

Infortuni Roma: si è fatto male di nuovo

Non è un momento facile per la Roma che in infermeria fermi per infortuni ha ben 7 giocatori in questo momento e sono tutti di un certo spessore. Perché Abraham si è rotto a fine stagione scorsa e tornerà solo nel 2024. Poi ci sono anche tanti altri giocatori di livello che si sono infortunati a livello muscolare e dovranno aspettare un po’ per tornare a disposizione.

Si tratta di calciatori come Kumbulla, Smalling, Kristensen, Renato Sanches, Llorente e ora anche Pellegrini. Sono anni che il club giallorosso da quando c’è Mourinho alla guida non ha mai avuto praticamente la rosa al completo perché lo scorso anno chi si è fatto male di continuo è stato Dybala e ora c’è un altro giocatore che non dà garanzie a livello fisico. Stiamo parando del capitano.

Queste le dichiarazioni di Mourinho dopo l’ennesimo infortunio di Lorenzo Pellegrini:

“Purtroppo Pellegrini ha ciclicamente dei problemi muscolari. Infatti, ha accusato qualcosa a livello muscolare anche questa volta, è quello che gli succede di solito”.

Roma: infortunio Pellegrini, rientro fissato

Per Lorenzo Pellegrini si tratta di un problema al flessore: forfait per la partita Cagliari Roma per il giocatore e capitano giallorosso che dovrebbe tornare nel gruppo di Mourinho direttamente dopo la sosta delle Nazionali.

Infatti, la data del rientro di Pellegrini è fissata per Roma Monza del 22 ottobre dopo la pausa. Se non dovesse essere al meglio per quella partita però il suo recupero slitterà di una settimana. Perché ci sarà poi l’Europa League dove non sarà rischiato con lo Slavia Praga, visto che pochi giorni dopo si giocherà di nuovo in Serie A con l’Inter.

Roma: Pellegrini salta anche la Nazionale

Di sicuro quindi Pellegrini dovrà rinunciare alla prossima partita della Roma e anche ad una chiamata della Nazionale di Luciano Spalletti. Infatti, non giocherà le prossime due partite dell’Italia.