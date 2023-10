Lazio: Sarri in bilico, già scelto il sostituto

La Lazio è davvero in un momento complicato che rischia di diventare ancora peggiore nelle prossime settimane. Perché la squadra di Sarri potrebbe presto cambiare in vista delle prossime ore.

La squadra biancoceleste che lo scorso anno ha ottenuto un grandioso secondo posto sembra lontana dal poter ottenere qualcosa di importante in questa stagione al momento.

Il club stesso ora sta valutando più strade perché potrebbe anche pensare di dover cambiare tutto e dare una svolta al progetto per salvarlo da questa situazione.

Lazio: esonero Sarri, le ultime

A rischio serio la posizione al momento di Maurizio Sarri con la Lazio. Si parla addirittura di esonero per quello che è accaduto fino a questo momento. Perché il club si ritrova al 16esimo posto di Serie A dopo 7 giornate con soltanto 7 punti conquistati e già un’ampia distanza da quelle che sono le squadre che sono davanti.

Perché il club dovrà provare a capire che tipo di scelte fare in vista delle prossime settimane dove c’è Sarri in bilico per tutta una serie di motivi tra risultati e i rapporti con Lotito che si sono incrinati in queste ultime settimane ancora di più.

Lazio: rottura Lotito Sarri

C’è crisi in casa Lazio per quello che è accaduto tra Sarri e Lotito in queste settimane. Problemi legati ai risultati al momento in campo, ma è fuori il vero problema tra le parti che ora dovranno risolvere i diretti interessati. Tutto sarebbe nato a causa dei problemi e le incomprensioni legate al calciomercato che possono aver creato una spaccatura forte tra le due figure dal carattere forte

Sarri e Lotito devono andare avanti insieme per il bene della Lazio, ma chiaramente si valutano tutte le possibilità che possono accadere in queste settimane con anche diversi nomi per il futuro che vengono fuori. La priorità è quella di chiarire il progetto e provare ad andare avanti con un progetto che può rivelarsi anche vincente per il futuro.

Nuovo allenatore Lazio: Tudor la scelta del futuro

A prescindere da quella che sarà la scelta con Sarri la Lazio inizia a guardarsi attorno. Perché c’è Igor Tudor che può diventare il nuovo allenatore della Lazio per il futuro. Il presidente Lotito vuole risposte e non si accontenta, per questo pretende il massimo nelle prossime settimane dalla sua squadra e dal suo allenatore con cui è legato ancora da un lungo contratto fino al 2025.