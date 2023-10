Juventus: analisi doping Pogba, si chiude tutto

La Juventus deve fare i conti con questo caso Pogba che sta mettendo a serio rischio la carriera del centrocampista francese che potrebbe essere messo alla porta dal club bianconero.

Situazione di stallo e difficile da chiarire, ma che in queste prossime ore ci darà un responso negativo o positivo riguardo le nuove analisi che sono state effettuate dal giocatore per il caso doping.

La Juve, chiaramente, cerca di dare un po’ di fiducia al giocatore e per questo motivo ha preso le sue parti al momento in attesa che possa cambiare definitivamente qualcosa.

Juventus: caso doping Pogba

Un fulmine a ciel sereno quello capitato alla Juventus e Pogba nelle scorse settimane, quando è venuta fuori la pesantissima accusa di doping per il centrocampista francese che ora rischia seriamente tanto in vista del futuro e la propria carriera che può essere chiuso nel modo peggiore possibile.

Un momento dove il giocatore sta attraversando una fase veramente difficile e anche la Juve vuole capirne di più. Intanto, arrivano aggiornamenti riguardo quella che è l’attuale vicenda doping di Pogba.

Analisi doping Pogba: la risposta in 3 giorni

Nella giornata di oggi 5 ottobre le controanalisi di Pogba che è sostenuto dalla Juventus in questa vicenda doping. Entro 3 giorni arriveranno poi le risposte ufficiali delle analisi che farà il giocatore in queste ore per dimostrare la propria innocenza e provare a tornare subito a disposizione di Allegri e la squadra.

Non sembra esserci una grande aria di ottimismo però attorno a questa situazione Pogba e il silenzio preoccupa ancora di più tutti, in particolare i tifosi della Juve che sono rimasti sotto choc per quanto accaduto col caso doping.

Squalifica Pogba Juventus: carriera a rischio

Paul Pogba è pronto a mettere un punto definitivo alla propria carriera. Dipenderà tutto dalla possibile squalifica che può avere una durata fino anche a 4 anni e a quel punto diventerebbe difficile pensare che possa continuare sotto questo punto di vista. Infatti, la società valuta la possibilità di chiudere i rapporti con il proprio numero 10 che a quel punto è pronto a dire addio al calcio.

La squalifica per doping può mettere fine alla carriera di Pogba che pensa al ritiro in caso dovesse restare fermo per molti anni. A 30 anni, oggi, il giocatore valuta seriamente la possibilità di non poter più continuare se non dovesse riuscire a vincere questa battaglia e dimostrare la propria innocenza. Le prossime ore saranno quelle decisive per capire come andrà a finire.