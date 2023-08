Lazio, scontro Sarri – Lotito sul mercato: per colpa di un acquisto

La Lazio non ha iniziato benissimo il campionato con una sconfitta cocente: ora è tempo di pensare al mercato, ma c’è uno scontro Lotito-Sarri.

I biancocelesti sono tornati in Champions League e sono pronti ad affrontare una stagione che si preannuncia estremamente complicata e delicata. Maurizio Sarri ha deciso di rifiutare le ricchissime offerte che gli sono arrivate dall’Arabia Saudita e di restare nella capitale per giocarsi al meglio le sua carte. Ma sono state fatte delle promesse da Claudio Lotito che al momento non sono state ancora mantenute.

Sono giorni molto intensi in casa Lazio a causa di una campagna acquisti che non soddisfa del tutto l’allenatore biancoceleste.

Calciomercato Lazio, scontro Sarri vs Lotito: le ultime

Maurizio Sarri e Claudio Lotito sono due uomini dal carattere molto forte e spesso si sono scontrati da quando il tecnico veste i colori biancocelesti. Dopo una stagione giocata al di sopra delle aspettative con il raggiungimento della Champions League da secondi classificati in Serie A, Sarri si aspettava una campagna acquisti di alto livello.

La cessione di Sergej Milinkovic-Savic e il mancato completamento della rosa prima dell’inizio della stagione hanno fatto storcere il naso al tecnico che ora è allo scontro con il presidente.

C’è un’altra situazione molto delicata che va ad aggiungersi alle difficoltà nel rapporto tra le parti che in queste ore stanno dialogando per trovare un compromesso.

Lazio: la situazione Bonucci divide Sarri e Lotito

La Lazio sta pensando all’innesto di Leonardo Bonucci come difensore di esperienza per affrontare questa stagione che si preannuncia complicatissima. I biancocelesti hanno bisogno di altri leader nello spogliatoio e anche di calciatori che sappiano aumentare il livello della rosa.

Leonardo Bonucci è in uscita dalla Juventus ed è il sogno di mercato di Claudio Lotito. Secondo quanto riferisce TvPlay, c’è in atto un vero e proprio scontro tra il presidente della Lazio e Maurizio Sarri sul tesseramento dell’attuale difensore bianconero.

Lotito e il ds Fabiani vogliono Bonucci, Sarri ha detto di no. Il presidente e il dirigente hanno intenzone di migliorare l’esperienza della squadra con il colpo in difesa ma per l’allenatore sarebbe un innesto inutile, visto che ha trovato la quadra delle sue idee con la coppia Romagnoli-Casale.

Lotito vs Sarri per Bonucci e non solo

Bonucci divide ancora di più Sarri e Lotito. Il difensore è in attesa di capire quale sarà il suo futuro: se resterà in Serie A o se dovrà trovare un’altra squadra all’estero. Aspetterà i biancocelesti solo altre 48 ore e poi definirà il suo passaggio in Bundesliga, all’Union Berlino.

Tra Sarri e Lotito ci sono stati più diverbi di mercato in questa estate rovente e gli ultimi 10 giorni saranno fondamentali per capire se si riuscirà a completare la rosa come vuole l’alleantore.