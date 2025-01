Napoli, caso Kvaratskhelia: la verità dietro l’infortunio

Clamoroso quello che sta accadendo quest’anno a Napoli con il caso Khvicha Kvaratskhelia che entra sempre più nel vivo e può portare a possibili sviluppi immediati.

L’esterno d’attacco georgiano aveva l’accordo in estate con il PSG per lasciare Napoli ma a bloccare tutto è stato proprio l’arrivo di Conte che ha chiesto la società di non vendere per nessuna ragione Kvaratskhelia. Sembrava che le cose potessero cambiare per il meglio quindi con un nuovo contratto e magari altri anni in azzurro, ma ora le cose si sono nuovamente complicate.

Perché il futuro di Kvaratskhelia a Napoli resta in forte bilico per quello che sta accadendo e ci sono degli aggiornamenti che riguardano proprio la situazione legata al calciatore che in questo momento sembra sempre di più messo ai margini del progetto azzurro. Occhio a quello che può accadere già nelle prossime settimane.

Napoli, caso Kvaratskhelia: spunta fuori la verità

Dopo un problema al ginocchio ci sono state delle partite saltate da Kvaratskhelia che ora non è stato convocato nemmeno per l’ultima partita giocata contro la Fiorentina dove è arrivato un netto 0-3 per gli azzurri. Occhio ora a quello che può accadere da un momento all’altro.

Perché Conte ha parlato di un affaticamento muscolare per Kvaratskhelia che non è stato convocato per Fiorentina-Napoli, ma ora ci sono delle novità molto importanti che possono portare a quella che potrebbe essere la verità dei fatti.

Una clamorosa indiscrezione arriva dalla RAI con l’esperto Paolo Paganini che ha raccontato quello che ci sarebbe dietro il caso Kvaratskhelia a Napoli. Pare che dietro l’affaticamento muscolare del giocatore, infatti, ci sarebbe un mal di pancia legato sempre alla questione contrattuale e anche ad una lite che ci sarebbe stata con Antonio Conte.

Da capire come andranno le cose in vista delle prossime settimane e se Kvaratskhelia possa tornare a disposizione del Napoli mettendosi tutto alle spalle e ritrovando serenità. Intanto, in vista di quello che sembra un addio scontato di Kvaratskhelia da Napoli in questo 2025 che il club si sta muovendo per provare a riportare Chiesa in Italia e farlo firmare con il club di Aurelio De Laurentiis.