Leao condannato: pignorato lo stipendio, maxi risarcimento

Rafael Leao è uno dei calciatori migliori d’Europa ma alcune situazioni extracampo sono molto complesse per il campione portoghese.

L’estero del Milan è uno dei calciatori più chiacchierati sia per quanto riguarda il calciomercato che per motivazioni extracalcistiche. In questa stagione ha iniziato a grandissimi ritmi ed è subito diventato fondamentale per la squadra rossonera. Ha rinnovato il contratto solo qualche mese fa e proprio per questioni economiche è al centro di numerose difficoltà.

La situazione legata a Rafael Leao è ancora in continuo sviluppo e sta portando il portoghese a dover pagare di tasca propria per una situazione in cui non era inizialmente “colpevole”.

Leao ancora “nei guai”: cosa è successo

Il successo di Rafael Leao e le sue grandi qualità erano note sin da giovanissimo. Anche al Milan ha confermato le sue immense doti e in questa stagione veste anche la maglia numero 10, che dà ulteriore appeal al suo status. Ormai è diventato un top player e il Milan non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire, tanto da avergli rinnovato il contratto a cifre importantissime.

Ma Rafael Leao è ancora al centro di numerose discussioni che riguardano il suo passato e rischiano di compromettere anche i suoi guadagni personali.

La siuazione con lo Sporting Lisbona è ancora viva e ha già creato più di un problema all’attaccante portoghese che deve tentare di non farsi distrarre da situazioni extracampo.

Pignorato lo stipendio di Leao: le ultime

Nel 2018 Rafael Leao ha lasciato lo Sporting Lisbona per trasferirsi al Lille, in Ligue 1. Per questo passaggio l’attaccante portoghese ha deciso per la risoluzione unilaterale del contratto che ha creato caos nel club portoghese.

Lo Sporting Lisbona ha avviato un’azione legale nei confronti del Lille e di Rafael Leao. Dai conti del club portoghese emerge che i francesi del Lille hanno emesso un compenso pari a 19.670 mila euro. La cifra versata dalla società della Ligue 1 a titolo di risarcimento per l’addio a zero di Leao all’inizio della stagione 2018/19.

Il trasferimento fu effettuato spontaneamente e unilateralmente dal Lille e per questo motivo la società ha chiesto il pignoramento dello stipendio di Leao.

Leao ha versato 500 mila euro allo Sporting Lisbona

Lo Sporting continua a chiedere al Lille il pagamento di un indennizzo per l’importo minimo di 45 milioni di euro, che sarebbe stato la richiesta per la cessione dell’attaccante portoghese.

Inoltre Rafael Leao ha versato una cifra di 533 mila euro allo Sporting Lisbona, attraverso le casse del Milan, al di là del pignoramento già avvenuto per diversi mesi nel recente passato. La situazione non è ancora risolta ma pian piano si sta arrivando alla conclusione definitiva dell’azione legale che ha messo nel caso l’attaccante dei rossoneri.