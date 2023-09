Serie A: scoppia un nuovo caso, futuro deciso

In Serie A è pronto a scoppiare un nuovo caso e il futuro sembra essere ormai deciso. Ecco tutti i dettagli.

La Serie A in questo momento sta vivendo la prima pausa delle Nazionali, ma si continua a pensare con molta attenzione e per questo motivo ben presto ci potrebbero essere delle novità molto importanti.

Secondo quanto riferito da calciomercato.it, il futuro di un tecnico sembra essere ormai deciso e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se avere un quadro molto iù chiaro. Ma la strada è ormai segnata e vedremo se alla fine ci sarà oppure no il via libera.

Serie A: futuro deciso per il tecnico, i dettagli

Ad oggi in Serie A non ci sono stati esoneri, ma si parla di iniziare a guardare con molta attenzione al futuro e per questo motivo nelle prossime settimane potrebbero essere prese decisioni molto importanti sul destino del tecnico. La strada è assolutamente ancora da percorrere e può succedere di tutto, ma non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro sicuramente molto più chiaro e capire alla fine se le indiscrezioni saranno confermate oppure no.

Nei dettagli, Juric potrebbe non continuare la sua esperienza sulla panchina del Torino. Ad oggi non si hanno assolutamente sicurezze considerando che stiamo parlando di un tecnico in scadenza la prossima stagione e fino a questo momento non c’è nessuna trattativa per il rinnovo del contratto. Si tratta di una decisione che sarà presa nelle prossime settimane e in base anche scelte del tecnico.

Per il momento sono in corso tutte le riflessioni del caso e a parlare quasi certamente sarà il campo e i risultati. Ma un ruolo fondamentale lo avrà il croato, che sarà chiamato se accettare oppure no il progetto granata anche nelle stagioni future.

Torino: futuro di Juric in forse

Il futuro di Juric è ancora in forte dubbio e non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro sicuramente molto più chiaro. Il Torino non ha nessuna intenzione di privarsi del suo tecnico, ma il croato potrebbe decidere anche non continuare con il club di Cairo per rilanciarsi e ambire a traguardi importanti. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.