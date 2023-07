Serie A, infortunio e tegola per il nuovo acquisto: i tempi di recupero

Finisce KO il nuovo acquisto, l’infortunio complica i piani della squadra che lo aveva appena comprato in Serie A.

Uno dei principali colpi, che arriva al club per essere l’elemento titolare, è finito ai box a causa di un problema importante. Perché, dopo gli esami strumentali, è stata svelata l’entità dell’infortunio del calciatore che rischia di finire out per un lungo periodo.

Si complicano le cose per la squadra che aveva già operato nel mercato e che adesso potrebbe trovarsi costretta a guardarsi intorno, dovendo intervenire a seguito della tegola che vede protagonista il nuovo acquisto. Nuovo colpo di mercato che potrebbe dunque non essere protagonista dei primi appuntamenti di stagione, secondo quelle che sono le notizie che filtrano dal sito del club.

Serie A, infortunio e tegola: l’annuncio del club sul nuovo acquisto

A rivelare le condizioni del calciatore, appena arrivato al suo nuovo club, è la società stessa attraverso un comunicato ufficiale.

Secondo quanto scritto dal club, infatti, l’entità del suo infortunio non sarebbe di poco conto. Comincia male l’avventura del nuovo acquisto che in Serie A, dopo essersi trasferito dal club che ha sempre svelato di amare tanto per il legame che ha con le sue origini, avrebbe voluto sin da subito giocarsi le sue chance per un riscatto da titolare.

Non vestirà i panni da titolare, almeno per alcune partite, il difensore appena arrivato al Lecce, Lorenzo Venuti. Il terzino, infatti, ha rimediato un infortunio e non sarà a disposizione del tecnico D’Aversa per un po’ di tempo.

Lecce, infortunio Venuti: il comunicato ufficiale

Quello che segue, è il comunicato ufficiale del Lecce sulle condizioni di Lorenzo Venuti dopo l’infortunio alla spalla. Ecco cos’ha scritto, attraverso una nota apparsa sul sito del club, la società pugliese:

“L’US Lecce comunica che il calciatore Lorenzo Venuti, a seguito di un infortunio subito nell’amichevole disputata contro il Cittadella, ha sostenuto degli esami strumentali che hanno rivelato l’entità del suo problema alla spalla. Attraverso radiografie e TAC presso lo studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce è risultata una lussazione acromion claveare alla spalla sinistra“.

Notizie Lecce, infortunio Venuti: i tempi di recupero

Secondo quelle che sono le notizie sul suo infortunio e stando a quelli che solitamente sono i tempi di recupero, potrebbe stare fuori per un mese, Lorenzo Venuti. Il Lecce potrebbe dover rinunciare a lui per le prime partite di campionato, dovendo Venuti saltare la prima parte delle sfide del Lecce, prima di rientrare poi dopo la sosta a settembre.