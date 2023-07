Calciomercato: stanno prendendo Kessie, beffa per la Juventus

In sede di calciomercato il nome di Franck Kessie continua ad essere molto chiacchierato. Un club in tal senso lo sta per prendere, regalando però alla Juventus, che da tempo era sulle sue tracce, una beffa del tutto inattesa. E si tratta di un autentico intreccio di mercato.

Massimiliano Allegri, come è noto, per il centrocampo della Juventus aveva individuato in Milinkovic-Savic prima ed in Kessie poi delle pedine capaci di regalare il salto di qualità. Anche con la conferma di Rabiot, infatti, serve un profilo di sicura affidabilità per comporre il terzetto mediano insieme al francese ed a Locatelli. E questo profilo, allo stato attuale delle cose, non potrà essere Franck Kessie. Un altro club, infatti, sta cercando la stretta finale per il mediano ivoriano, che in casa Barcellona continua ad essere sul mercato perché fuori dai piani di Xavi. Andiamo a vedere le ultime.

L’ex Milan pronto a salutare il Barcellona

Arrivato come uno dei grandi colpi per i catalani nella passata sessione di mercato estiva, Franck Kessie ha, per usare un eufemismo, deluso le aspettative. Ha, infatti, faticato a trovare spazio nel sistema tattico di Xavi, tanto da vertice basso di centrocampo quanto da interno. Per questo sul mercato sarà sacrificato con l’obiettivo di far cassa.

E l’Atletico Madrid potrebbe vedere le proprie strade incrociarsi ancora con quelle dei catalani. I Colchoneros, infatti, hanno individuato nell’ivoriano, da tempo, l’alternativa a Marco Verratti, che restava la prima scelta di Simeone. Il regista della Nazionale, però, adesso è finito in maniera importante nel mirino di ben due club sauditi. Difficile, in tal senso, pensare che l’Atleti possa competere con ben due società tanto ricche e per questo, con una disponibilità economica maggiore rispetto a quella della Juve, si fionderà verosimilmente su Kessie.

Kessie all’Atletico Madrid, le ultime

Si tratta di un giocatore che per dinamismo, muscoli e tecnica potrebbe sposarsi a meraviglia con il sistema di gioco di Diego Pablo Simeone. Ad agevolare ancora di più l’operazione sono, poi, gli ottimi rapporti tra i club, che già in passato hanno dato vita a movimenti di mercato interessanti. Ultimo esempio in ordine di tempo è il trasferimento di Memphis Depay dal Barcellona proprio all’Atletico.