L’ex Milan a Roma: colpo a sorpresa in Serie A

Un ex Milan può andare alla Roma: si tratta di un colpo a sorpresa in serie A, Tiago Pinto ci sta provando

A sorpresa la Roma sta pensando di fiondarsi su un ex calciatore del Milan. Un giocatore di grande esperienza che sicuramente può fare al caso di Mourinho, anche grazie alla sua duttilità.

La trattativa può aprirsi nelle prossime settimane, per arrivare a prendere il calciatore a parametro zero. Potrebbe essere un’ottima soluzione per tutte le parti.

Se c’è un problema che questo primo scorcio di stagione ha mostrato è la coperta un po’ corta in difesa per la squadra allenata da Moruinho. N’Dicka è un oggetto misterioso, la promozione di Llorente a titolare non ha portato molti benefici.

Inoltre anche Smalling non sembra più quello delle passate stagioni. Insomma c’è bisogno di un restyling completo del reparto. Per questo alla Roma piace molto Ricardo Rodriguez, ex Milan e attualmente al Torino.

L’ex Milan Ricardo Rodriguez nel mirino della Roma

L’esperto giocatore svizzero, dal 2020 è in maglia granata. Dove cambiano gli allenatori ma raramente rinunciano a lui. Anche quest’anno Juric sembra averne fatto un perno della sua difesa a tre, come braccetto al fianco di Schuurs e Buongiorno.

Il nazionale svizzero, classe ’92, piace molto per la sua duttilità in quanto è abile a giocare sia da esterno sia nei centrali di difesa. Quando era al Milan giocava da terzino, al Torino ha un po’ alternato i due ruoli anche se con Juric si è stabilito in difesa.

Dicevamo di come gli allenatori difficilmente rinuncino a lui, nonostante la cara d’identità avanza e ha appena compiuto 31 anni. Ad ogni modo il suo contratto con il Torino è in scadenza nel 2024 e ad oggi non è stato ancora rinnovato. La dirigenza piemontese spera di risolvere la questione quanto prima, ma dipenderà molto anche dalla volontà del calciatore. Ecco perché la Roma pensa di inserirsi.

L’idea di Tiago Pinto e della dirigenza giallorosso è quello di prenderlo a zero per la prossima estate, magari iniziando già nelle prossime settimane a mostrare il proprio interessamento per lo svizzero. Per ora è solo un’idea ma può presto trasformarsi in pista concreta. Vedremo se questo porterà ad un pressing intenso.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI