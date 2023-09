Calciomercato: arrivano Soriano e Sansone da svincolati

Soriano e Sansone trovano una nuova squadra. I due ex calciatori del Bologna sono stati tra gli epurati del “nuovo corso” targato Thiago Motta. L’ex centrocampista della Nazionale italiano, oggi tecnico dai felsinei, ha deciso di puntare su calciatori giovani in grado di esplodere o rilanciarsi sotto la sua guida.

A pagarne le spese è stato il gruppo di senatori della squadra di Saputo che, arrivati a fine contratto, sono stati svincolati dal Bologna. Tra questi Lorenzo De Silvestri, Gary Medel, il portiere Francesco Bardi e soprattutto due titolari come Roberto Soriano e Nicola Sansone che ad oggi sono ancora svincolati.

Calciomercato: Soriano e Sansone trovano squadra

Roberto Soriano e Nicola Sansone hanno lasciato il Bologna a zero a giungo. I due calciatori hanno atteso per tutta l’estate una chiamata dal ds Sartori che però non è mai arrivata. Il club emiliano, infatti, ha deciso di puntare su nuovi fantasisti, giovani e da sperimentare.

Se per Soriano si era timidamente parlato di un possibile ritorno al Bologna una volta finito il mercato, per Sansone le porte si sono chiuse subito.

Tuttavia entrambi i calciatori non torneranno alla corte di Thiago Motta visto che la società dopo la chiusura anche del mercato in Turchia ha deciso di tenere Sydney Van Hooijdonk e di non aprire al mercato degli svincolati.

Complice anche un contratto da 1.6 milioni a stagione, i due calciatori non hanno ancora trovato un club di Serie A e dovranno presumibilmente rivedere al ribasso alcune le cifre per rimaner in Italia visto che l’unica ipotesi è quella del Paok Salonicco in Grecia.

Secondo le ultime notizie di mercato riportate da Il Carlino, Soriano e Sansone potrebbero finire alla Sampdoria. Andrea Pirlo chiede ancora rinforzi per tornare in Serie A e vorrebbe assicurarsi due giocatori esperti, che eventualmente potrebbero fare al caso della Samp.

Soriano e Sansone: le ultime sull’ingaggio

A cifra ribassate, considerato il monte ingaggi della Sampdoria in Serie B, i due calciatori ex Villareal rappresenterebbero un vero lusso per la categoria cadetta. Per questo motivo la Sampdoria, dopo aver perso Pereyra che da lunedì sarà ufficialmente un “nuovo” calciatore dell’Udinese, sarebbe pronta ad investire su Soriano in mezzo al campo e Sansone sulla corsia di sinistra.

Sansone e Soriano, accumunati negli anni da un percorso simile, sono gestiti dalla stessa agenzia di procuratori. Roberto Soriano ha già vestito per 136 volte la maglia della Samp e sarebbe un gradito ritorno, mentre per Nicola Sansone sarebbe la prima volta a Genova.