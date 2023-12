L’Inter ha scelto: l’offerta è già pronta

I piani di mercato del club nerazzurro prendono rapidamente forma: ecco l’offerta, Marotta è già pronto a scatenarsi

È stata fino a questo momento una stagione più che positiva quella vissuta dall’Inter di Simone Inzaghi. Capolista in Serie A e agli Ottavi di Champions League: adesso i nerazzurri devono pianificare quelle che saranno le prossime mosse in sede di calciomercato.

Proprio così, perché nonostante una campagna acquisti sontuosa che ha caratterizzato la scorsa estate, la ‘Beneamata’ è pronta a stupire e rimpolpare ulteriormente la rosa di Simone Inzaghi. Il lavoro del tecnico piacentino è sotto gli occhi di tutti e per premiarlo, sono già diversi i nomi che Marotta e Ausilio stanno tallonando tanto per gennaio quanto per il mese di giugno.

In attacco potrebbe muoversi qualcosa visto che Alexis Sanchez continua ad essere tentato dalla Saudi Pro League ed un futuro in Arabia, nell’immediato, non è affatto da escludere per l’esperta punta cilena. Ci sarà da capire se e quando eventualmente optare per il tanto atteso colpaccio nel reparto avanzato.

Probabilmente a giugno, ma non è detto che Marotta possa accorciare i tempi per il mese di gennaio. Uno dei ruoli che ha creato qualche grattacapo di troppo a Simone Inzaghi è quello del terzino destro. Perché se da un lato Denzel Dumfries è la solita garanzia nel 3-5-2 come ala a tutto campo, lo stesso non si può dire di Juan Cuadrado.

L’Inter si è decisa: primo tentativo

Il colombiano ha scelto l’Inter a zero dopo la lunga avventura alla Juventus ma, a causa di continui acciacchi, il suo rendimento alla corte dell’allenatore piacentino è stato sicuramente insufficiente. Ecco perché proprio in quella posizione del campo la dirigenza di Viale della Liberazione sarebbe giunta ad una conclusione: e c’è un nome che da mesi fa impazzire i vertici nerazzurri.

La conferma arriva dal giornalista turco, esperto di mercato internazionale, Ekrem Konur che rivela come l’Inter sia pronta ad aprire i discorsi per l’arrivo a Milano di Tajon Buchanan. Il gioiello del Club Brugge è nato come ala d’attacco ma nel corso dell’ultimo anno è stato spesso impiegato da terzino, con eccellenti risultati. Una duttilità che farebbe molto comodo a Inzaghi anche per l’anno prossimo, calcolando che il nazionale canadese è in scadenza il 30 giugno 2025 con la società belga.

Un’occasione ghiotta, su cui l’Inter virtualmente ha già messo su le mani da tempo. La prima offerta per Buchanan potrebbe quindi essere più vicina del previsto: il 24enne di Brampton, fino a questo momento, con il Bruges ha collezionato 20 presenze, con 3 reti e 4 assist vincenti all’attivo.