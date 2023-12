Il ribaltone è totale: firma col Real Madrid, che affare

Il Real Madrid pensa al futuro, dai giocatori fino alla panchina. Delle dichiarazioni fanno felici i tifosi, il rinnovo è vicino

Mentre si trova in piena corsa in Liga e in Champions League, il Real Madrid pensa anche al futuro del club. Dai piani alti si inizia a ragionare sulla rosa e sulla panchina, e dalla Spagna arrivano novità su un possibile rinnovo fondamentale per il club. Ecco cosa sta succedendo a Madrid e le dichiarazioni sulla trattativa.

Con le varie voci che circolano da mesi su un possibile addio di Ancelotti al Real Madrid, per il dispiacere dei tifosi madridisti, l’ipotesi della nazionale brasiliana si è fatta sempre più viva. Nelle ultime ore, però, delle dichiarazioni del tecnico italiano hanno dato speranza ai giocatori e alla società su un possibile rinnovo a fine anno. Scopriamo cos’ha detto nell’ultima conferenza stampa e quali sono le possibili opzioni per ‘Re Carlo’.

Svolta choc per Ancelotti: il Real Madrid può farlo rinnovare, le sue dichiarazioni

Prima della partita contro il Villareal in Liga, Carlo Ancelotti ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa sul suo attuale rapporto con il Real Madrid. Il club si trova attualmente secondo in campionato dietro ad un Girona mai visto prima, e Ancelotti sta spingendo i Blancos in alto anche in Champions, dove si trova in cima al girone C ben 8 punti sopra al Napoli, in uno dei gironi più definiti della competizione.

Le voci su un possibile arrivo di Ancelotti sulla panchina della nazionale brasiliana hanno popolato le riviste sportive per mesi, tra l’indignazione di alcuni tifosi della Seleçao, ma nell’ultimo periodo il giornale ‘Marca‘, uno dei più noti in Spagna, ha parlato di un’inversione di marcia netta del tecnico. Quella che sembrava una decisione quasi scontata è diventata sempre più lontana, e il giornale spagnolo ha parlato anche di un avvicinamento del Real Madrid per un possibile rinnovo prima di giugno 2024, mese di scadenza del contratto dell’allenatore tanto apprezzato da Florentino Perez.

Le ultime dichiarazioni di Ancelotti hanno rafforzato la tesi del rinnovo, specialmente dopo queste parole: “Il mio contratto con il Real Madrid scade il 30 giugno 2024, e sarà questo il periodo di tempo che abbiamo deciso per discutere del rinnovo. Se la società è contenta, lo sono anch’io. Credo che per rinnovare non ci sia né alcuna fretta, né alcun problema“.

Parole nette e decise del tecnico, che sembra intenzionato al rinnovo verso la prossima estate per regalare ancora emozioni ai tifosi, a prescindere dai risultati di questa stagione. Tra le Merengues troverà comunque alcuni degli elementi migliori della nazionale brasiliana, come Vinicius, Rodrygo e la futura stella che risponde al nome di Endrick.