Lite nel top club e ultimatum: se rinnovate il contratto a Lui, io me ne vado

Clamorosa lite in un top club europeo: arriva l’ultimatum. “Se rinnovate a lui il contratto io me ne vado”, la miccia è pronta ad esplodere

Si può essere in un top club di fama mondiale, continuare a vincere partite e trofei ma non essere felici. Il tutto ruota intorno al giocare e a disputare gare. Se si sta continuamente in panchina c’è frustrazione, poco importa cosa fa la squadra e se è o meno vincente. Deve aver pensato a questo il protagonista di quella che si può riassumere come una vera e propria “lite” con ultimatum imposto.

Non è successo in una squadra qualsiasi ma in quella che negli ultimi anni ha avuto la leadership europea pur vincendo, forse, meno di quello che avrebbe meritato. L’ultimatum sa quasi di ritorsione, va oltre un “me o lui“. Il discorso è molto semplice: “Se gli rinnovate il contratto, se lui resta, io me ne vado”. Non sono state le parole esatte pronunciate ma il senso di cosa intenda fare è sicuramente questo. Bisognerà vedere ora quale sarà la decisione da parte della società.

Ultimatum nel top club! Spunta una lite: “O me o lui”

Ci riferiamo al Manchester City con Pep Guardiola quasi spiazzato da quanto successo. Da diversi anni la porta dei campioni d’Inghilterra è nelle ottime mani di Ederson che continua ad essere una certezza per il City. Ma quando il numero uno è out, la squadra inglese si sente in una botte di ferro in quanto anche il secondo Stefan Ortega è una vera e propria sicurezza.

Il portiere tedesco, classe ’92 è a Manchester dal 2022 dove si è dovuto accontentare delle briciole che gli lascia di rado Ederson. Pur trovando alcune presenze e contribuendo in maniera fondamentale alla conquista del campionato con alcune parate determinanti lo scorso anno, questo non basta all’ex Arminia Bielefeld che vorrebbe maggiore continuità. E per questo si è messo alla finestra ad attendere novità sul futuro del compagno di reparto.

Secondo quanto riportato da Football Insider, il brasiliano è in trattativa con la proprietà per firmare un nuovo accordo. Il 31enne ha diverse offerte, soprattutto quelle provenienti dall’Arabia Saudita che potrebbero fargli guadagnare molto di più. Ma al momento la sua priorità sembra essere quella di rinnovare col City. A quel punto Ortega, che è in scadenza nel 2026 proprio come Ederson, chiederebbe alla società di essere ceduto in una delle prossime sessioni di mercato per poter giocare con più continuità.