Juventus: il calciatore fissa gli obiettivi, sgarbo ad Allegri

Dopo che il campionato si è fermato è tempo di Nazionali e sono arrivate le convocazioni anche per l’Italia di Luciano Spalletti che avvia un nuovo ciclo.

Il centrocampista italiano è tornato ad essere nuovamente tra i convocati di Spalletti con la maglia azzurra e potrebbe dimostrare il suo valore nelle prossime settimane.

Aggiornamenti e dichiarazioni importanti che arrivano da parte del centrocampista pronto ad iniziare appena possibile la sua nuova sfida con la maglia dell’Italia, dove ha voglia di riscatto.

Italia: le parole di Locatelli sulla convocazione

E’ stato Massimiliano Allegri a lanciare nuovamente la sua carriera che dopo un passato al Sassuolo non ha avuto al momento l’impatto che ci si aspettava in maglia bianconera. Adesso arrivano delle nuove notizie che possono cambiare e non poco il progetto personale che Locateli sta provando a portare avanti. Queste alcune dichiarazioni alla Rai su cosa sta accadendo alla Juve gli obiettivi:

“Ho ringraziato il mister perché mi fa piacere che abbia preso le mie difese, credo che i fischi ci siano stati perché la gente si aspetta tanto da me e ed è una cosa positiva. Sono felicissimo, la nazionale è un obiettivo, voglio andare all’Europeo”

Juventus: obiettivi di Allegri, parla Locatelli

Manuel Locatelli ha parlato anche degli obiettivi in casa Juventus, andando a scavalcare il ruolo di capitano che in campo si fa sempre rispettare. Il centrocampista italiano ha raccontato che il suo obiettivo è quello di fare il tutto possibile per arrivare lontani in campionato, anche se la Champions League è l’obiettivo primario in questo percorso di crescita. C’è la situazione che può far storcere il naso all’attuale tecnico.