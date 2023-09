Cori anti Juve: calciatori indagati, pronte le squalifiche

Notizie importanti per quanto riguarda il futuro dei giocatori di Serie A che ora possono pagare in maniera pesante con le sanzioni in arrivo da parte del Procuratore Chiné per i cori anti Juve.

Sarebbe accaduto tutto nelle ultime ore, con l’ultima giornata di campionato che in Italia ha mostrato ancora una volta delle sorprese che ci sono state e che potrebbero cambiare le valutazioni in corso d’opera. Ma degli aspetti negativi restano sempre in luce.

Ci sono degli importanti aggiornamenti che riguardano il futuro di questi giocatori ritenuti colpevoli per quanto mostrato con tanto di immagini che hanno fatto il giro dei social. Ora è stata attaccata la Juventus e possono arrivare sanzioni.

Cori anti Juventus: la decisione del Procuratore, giocatori indagati

A far venire tutto a galla sarebbe stato uno dei tanti video che è iniziato a circolare sui social. La solita bravata di alcuni giocatori che ora rischiano grosso per il proseguo della stagione. Proprio ora che le cose stanno andando per il meglio, che viene fuori una ripresa del genere che mette agitazione in tutto l’ambiente. Perché la Juventus è stata messa nel mirino e attaccata ed è per questo che le cose possono cambiare.

Ora arrivano degli aggiornamenti in occasione di quello che è accaduto, perché questa volta è stata attaccata la tifoseria e la società della Juve e la notizia fa ancora più scalpore se consideriamo che a intonare il coro non è stata una tifoseria rivale, ma bensì i giocatori di una delle migliori e storici squadre del campionato.

Milan: cori contro la Juve, pronte le sanzioni

Ci sono stati dei veri e propri cori anti-Juve da parte dei calciatori del Milan durante il trasferimento in aeroporto dopo l’importante vittoria in Roma Milan. Una gara vinta che il procuratore federale Giuseppe Chinè ora deve agire dopo aver acquisito i filmati diventati subito virali.

Tutto nelle mani del procuratore Chiné che dovrà prendere una decisione definitiva riguardo i giocatori del Milan che non saranno squalificati, ma sanzionati con delle mute sì.

Caso Juventus: giocatori del Milan puniti

Un gesto inammissibile quello dei giocatori del Milan che dovrebbero dare l’esempio e si sono resti protagonisti di un coro vergognoso che non può essere considerato normalità a prescindere che dall’altra parte ci sia la Juventus piuttosto che un altro club. Un gesto che può anche cambiare le regole del mondo del calcio in Italia.